رغم نفي إنتر الإصابة - إيكاردي يسعى للخضوع للجراحة

إيكاردي غائب منذ أربع مباريات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن ماورو إيكاردي، لاعب إنتر، يصر على وجود إصابة في ركبته رغم نفي ناديه معاناته من أي مشاكل.

ويغيب إيكاردي عن المشاركة مع النيراتزوري في اللقاءات الأربع الأخيرة منذ أزمة سحب شارة القيادة من اللاعب الأرجنتيني.

وذكرت "كوريري" أن إيكاردي يرى أنه بحاجة للخضوع للجراحة على مستوى الركبة للتخلص نهائياً من الآلام التي يعاني بها.

وخضع اللاعب لفحوصات من قبل إنتر الأسبوع الماضي أثبتت عدم معاناته من أي إصابة في المنطقة المذكورة وكذبت حديثه عن معاناته من الإصابة.

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"وحده وحده" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى 🎩 pic.twitter.com/yFKYnUMfRP — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

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وتحدث التقرير أن في حال خضوع إيكاردي للجراحة فسيكون معناها انتهاء موسمه رسمياً نظراً لطول المدة التي يحتاجها للتعافي بعدها.

وأشارت آخر التقارير أن إنتر سيتقدم بعرضاً نهائياً للاعب وزوجته ووكيلته واندا نارا لتجديد عقده مقابل راتب يصل إلى سبعة ملايين يورو موسمياً.

ويلعب إنتر مساء اليوم، الأحد، مع فيورينتينا ضمن الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإيطالي، وخرج إيكاردي من قائمة المستدعين.