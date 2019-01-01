النتائج المباشرة
كأس آسيا

نفاد تذاكر لقاء السعودية ولبنان بكأس آسيا

التعليقات()
التفاؤل يسيطر على الجماهير السعودية قبل مواجهة لبنان

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نفدت تذاكر مباراة السعودية ولبنان، والمقرر لها غدٍ السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بكأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الحضور الجماهيري السعودي كان مكثفًا في مقر إقامة المنتخب السعودي، في أحد فنادق مدينة دبي.

وسادت حالة من التفاؤل بين الجماهير، بتحقيق المنتخب السعودي الفوز الثاني على التوالي في كأس آسيا، على حساب لبنان.

اختيارات المحررين

وأشادت الجماهير السعودية مسؤولي الاتحاد السعودي، بسبب حسن التعامل وتوفير التذار المجانية، في مقر توزيع التذاكر.

وتفاعل المشجعون السعوديون مع تميمة الأخضر في الدور الرابع بفندق الإقامة، حيث تفاعلت الجماهير وقاموا بالتصوير.

المنتخب السعودي يحتاج للفوز على لبنان، من أجل حجز مقعدًا في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا، بعد الفوز في المباراة الأولى على كوريا الشمالية.

الموضوع التالي:
تفاريس يسجل اسمه بأحرف من نور في تاريخ الدوري السعودي
الموضوع التالي:
تفاريس: أنا والسومة نشكل ثنائي جيد ولولا زملائي ما تألقت
الموضوع التالي:
مواعيد مباريات الجولة 19 في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة جدول الترتيب وأبرز الغائبين
الموضوع التالي:
كأس نجوم قطر – هزيمة قاسية للسد وقطر يُسقط الدحيل
الموضوع التالي:
رسميًا - فابريجاس يخلع قميص تشيلسي وينضم لموناكو
إغلاق