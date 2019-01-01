نفاد تذاكر لقاء السعودية ولبنان بكأس آسيا

التفاؤل يسيطر على الجماهير السعودية قبل مواجهة لبنان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نفدت تذاكر مباراة السعودية ولبنان، والمقرر لها غدٍ السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بكأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الحضور الجماهيري السعودي كان مكثفًا في مقر إقامة المنتخب السعودي، في أحد فنادق مدينة دبي.

وسادت حالة من التفاؤل بين الجماهير، بتحقيق المنتخب السعودي الفوز الثاني على التوالي في كأس آسيا، على حساب لبنان.

خوان بيتزي : "إن استمر المنتخب بهذا المستوى الذي ظهر به أمام كوريا الشمالية، فإنه سيكون من الصعب على أي منتخب آخر أن يهزمه".🇸🇦💪



(@SaudiNT :📸) pic.twitter.com/AIxB86i7hp — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 11, 2019

وأشادت الجماهير السعودية مسؤولي الاتحاد السعودي، بسبب حسن التعامل وتوفير التذار المجانية، في مقر توزيع التذاكر.

وتفاعل المشجعون السعوديون مع تميمة الأخضر في الدور الرابع بفندق الإقامة، حيث تفاعلت الجماهير وقاموا بالتصوير.

المنتخب السعودي يحتاج للفوز على لبنان، من أجل حجز مقعدًا في دور الـ16 ببطولة كأس آسيا، بعد الفوز في المباراة الأولى على كوريا الشمالية.