التعاقد مع نعيم السليتي يكلف خزينة الاتفاق 10 ملايين يورو

الاتفاق يضم السليتي لتدعيم هجومه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجحت إدارة نادي الاتفاق، في التعاقد مع المهاجم التونسي نعيم السليتي، من نادي ديجون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتفاق تعاقد مع السليتي لمدة 3 مواسم، مع خيار التجديد لموسم رابع، وذلك لينضم لصفوف الفريق السعودي خلال الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن صفقة السليتي كلفت خزينة نادي الاتفاق مبلغ 10 ملايين يورو، بعد شراء عقده من ديجون الفرنسي.

الصفقة شملت نحو 5.5 مليون يورو لنادي ديجون الفرنسي، ومبلغ 4.5 مليون لراتب اللاعب الموزع على 3 مواسم.

ويصل نعيم السليتي إلى مدينة الدمام السعودية يوم السبت المقبل، من أجل الانضمام إلى صفوف الاتفاق.

وظهير السليتي بمستوى طيب مع منتخب تونس مؤخرًا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، حيث حصل نسور قرطاج على المركز الرابع.