الإصابة تُبعد نعيم السليتي عن تدريبات الاتفاق 10 أيام

الإصابة تحرم الاتفاق من خدمات نعيم السليتي

أكدت التقارير الطبية، إصابة التونسي نعيم سليتي، مهاجم فريق نادي الاتفاق السعودي، ستجعله يغيب عن الملاعب مدة لن تقل عن 10 أيام.

نعيم السليتي يعاني من تمدد في العضلة الخلفية، ستجعله يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يصل إلى 10 أيام مقبلة.

وبعد انتهاء المهاجم التونسي من البرنامج العلاجي، سيخضع إلى فحوصات بالآشعة، قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

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وغاب عن تدريبات الاتفاق اليوم، لاعب الوسط سعد السلولي، بسبب خلع أحد الأسنان.

الاتفاق يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط.