نظرة مسبقة على مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - برونز هارد روك

إنها المباراة التي لا يرغب أي لاعب حقًّا في خوضها، حيث تتنافس فرنسا وإنجلترا على الميدالية البرونزية في كأس العالم.

تنطلق مباراة فرنسا ضد إنجلترا يوم 18 يوليو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22:00 بتوقيت غرينتش.

كيف وصل الفريقان إلى هذه المرحلة، وما الذي أدى إلى فشلهما؟

كانت لدى كل من فرنسا وإنجلترا طموحات واقعية في الوصول إلى النهائي في عام 2026، لذا فإن التنافس على المركز الثالث في كأس العالم 2026 سيكون أمرًا مؤلمًا لهما ولمشجعيهما. فرنسا، بطلة عام 2018 ووصيفة عام 2022، بدت في أفضل حالاتها طوال البطولة، لا سيما في فوزها الساحق 2-0 في ربع النهائي على منتخب المغرب الممتاز، لكنها تعرضت لهزيمة مؤلمة بنتيجة 2-0 في نصف النهائي على يد إسبانيا، بطلة أوروبا، التي تفوقت عليها تمامًا.

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أظهرت إنجلترا أداءً متماسكًا باستمرار في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى ربع النهائي خمس مرات متتالية في البطولات الكبرى. ومع ذلك، فإن التعثر مرة أخرى في حاجز نصف النهائي سيؤلم «الأسود الثلاثة»، التي خسرت نهائي يورو 2024 أمام منتخب إسبانيا الممتاز. كان ليونيل ميسي هو المنقذ للأرجنتين في المواجهة الملحمية التي جرت يوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي، كما يفعل في كثير من الأحيان، حيث قدم تمريرتين حاسمتين في الدقائق الأخيرة لإنزو فرنانديز في الدقيقة 85، ولوتارو مارتينيز الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 92. جاء كل هذا بعد أن كان أنتوني جوردون قد منح إنجلترا التقدم في الدقيقة 55. من الصعب التنبؤ بكيفية تشكيل المدربين لفريقيهما، لكن من المتوقع إجراء تغييرات في التشكيلة. أحد اللاعبين الذين سيغيبون بالتأكيد عن صفوف فرنسا هو ويليام ساليبا لاعب أرسنال، الذي خرج مصابًا خلال مباراة إسبانيا.

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التشكيلة المحتملة لفرنسا

ماينان؛ كوندي، أوبامكانو، لاكروا، ديغني؛ كوني، رابيو؛ دوي؛ أوليسي، باركولا؛ مبابي.

التشكيلة المتوقعة لإنجلترا

بيكفورد؛ كونسا، غويهي، بيرن، أورايلي؛ أندرسون، ماينو؛ مادويكي، روجرز، جوردون؛ كين.

إحصائيات مهمة

قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي هو أحد لاعبين اثنين في التاريخ سجلا سبعة أهداف أو أكثر في بطولتي كأس العالم مختلفتين.

ثلاثة عشر من انتصارات فرنسا الـ16 الأخيرة جاءت بفارق هدفين أو أكثر.

يقود مدرب فرنسا ديدييه ديشامب المباراة رقم 26 في نهائيات كأس العالم، محطماً الرقم القياسي.

صنع الفرنسي مايكل أوليسي خمس تمريرات حاسمة في هذه النسخة من البطولة، ولا يحتاج سوى تمريرة واحدة أخرى ليعادل الرقم القياسي التاريخي لبيليه البالغ ست تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من كأس العالم.

لم يسجل سوى لاعب واحد من بين اللاعبين الذين شاركوا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي أيًا من الأهداف الـ14 التي سجلتها إنجلترا في نهائيات هذا العام. وكان هذا اللاعب هو أنتوني جوردون، الذي يلعب حاليًا في صفوف برشلونة.

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تشكيلة فرنسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: مايك ماينان (إيه سي ميلان)، روبن ريسر (لانس)، بريس سامبا (رين).

المدافعون: لوكاس ديغني (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوبامكانو (بايرن ميونيخ).

لاعبو خط الوسط: نغولو كانتي (فنربخشة)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شيركي (مانشستر سيتي)، أوسمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزير دو (باريس سان جيرمان)، مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ماركوس ثورام (إنتر ميلان).

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تشكيلة إنجلترا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

المدافعون: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك غويهي (مانشستر سيتي)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، نيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانسا (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (توتنهام)، جون ستونز (مانشستر سيتي)

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، إبيريتشي إيزي (أرسنال)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا)

المهاجمون: أنتوني جوردون (برشلونة)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

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