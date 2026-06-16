كأس العالم - المجموعة 4 لومن فيلد

ستنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا في 19 يونيو 2026، الساعة 15:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (EST) و19:00 بتوقيت غرينتش (GMT).

سياق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا

سيكون كلا الفريقين في حالة معنوية عالية بعد انتصاراتهما في الجولة الافتتاحية. فازت الولايات المتحدة على باراغواي 4-1، بينما فاجأت أستراليا العالم بفوزها 2-0 على تركيا المرشحة بقوة. سجل مهاجم أرسنال السابق فلو بالوغون ثنائية للولايات المتحدة في أول مباراة له في كأس العالم، وأضاف جيو رينا اللمسة الأخيرة على فوز المضيفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب الأمريكي

اختار مدرب الولايات المتحدة الأمريكية ماوريسيو بوكيتينو تشكيلة قوية تضم 26 لاعباً لهذه البطولة التاريخية على أرض الوطن، وحقق توازناً مدروساً باستدعاء ثمانية نجوم من الدوري الأمريكي للمحترفين إلى جانب النواة الأساسية للجيل الذهبي الأوروبي. على الرغم من دورة التحضير الصعبة التي قضتها الفريق في صياغة هوية جاهزة للبطولة دون شبكة أمان التصفيات التنافسية، يبدو الفريق شديد التركيز قبل المباراة الافتتاحية في لوس أنجلوس.

يدخل الجناح النجم كريستيان بوليسيتش البطولة، حاملاً خبرته من ميلان، وهو مضمون في دوره الأساسي على الجانب الأيسر، بينما يتنافس فولارين بالوغون وريكاردو بيبي على قيادة الهجوم كمهاجم مركزي أساسي. في خط الوسط، يعود ويستون ماكيني وتايلر آدامز لتثبيت العمود الفقري للفريق. أما العنوان الرئيسي في خط الدفاع فيدور حول اللاعب المخضرم تيم ريم البالغ من العمر 38 عاماً؛ فإذا شارك المدافع المركزي في المباراة ضد باراغواي، فسيصبح رسمياً أكبر لاعب يشارك مع الولايات المتحدة في كأس العالم لكرة القدم للرجال.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب أستراليا

أعلن توني بوبوفيتش، مدرب أستراليا، عن تشكيلة جريئة ومؤقتة مكونة من 26 لاعباً للبطولة النهائية، تجمع بين قيادة المخضرمين التاريخيين وموجة هائلة من المواهب الجديدة. ومن المثير للانتباه أن 17 لاعباً من التشكيلة المختارة تم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم FIFA للمرة الأولى. وفي حين أدخل بوبوفيتش منافسة شديدة على التشكيلة، من المقرر أن يقود غرفة الملابس شخصيات أسطورية؛ حيث يستعد القائد مات رايان والمهاجم المخضرم ماثيو ليكي لمعادلة الرقم القياسي الوطني بالمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، إلى جانب الركائز الأساسية في العديد من البطولات عزيز بيحيش وجاكسون إيرفين.

تتركز أخبار الاختيار الأكثر لفتاً للأنظار على الخيارات الهجومية النهائية. اختار بوبوفيتش المجازفة بإدراج مهاجمين لم يسبق لهما المشاركة في أي مباراة دولية - كريستيان فولباتو وتيتي يينجي من ماتشيدا زيلفيا - مما يمنح "السوكروز" أوراقاً رابحة غير متوقعة يمكن استخدامها من مقاعد البدلاء. ومن المتوقع أن يوفر الموهبة الشابة المتفجرة نيستوري إيرانكوندا سرعة خاطفة على الأطراف، بينما سيتولى جاكسون إيرفين قيادة خط الوسط. وعلى الصعيد الدفاعي، سيقود المدافع الطويل القامة هاري سوتار خط دفاع قوي البنية إلى جانب النجم الصاعد أليساندرو سيركاتي.

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تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: مات تورنر، مات فريز، كريس برادي

المدافعون: سيرجينيو ديست، كريس ريتشاردز، أنطوني روبنسون، أوستون تراستي، مايلز روبنسون، تيم ريم، أليكس فريمان، ماكس أرفستن، مارك ماكنزي، جو سكالي

لاعبو الوسط: تايلر آدامز، جيو رينا، وستون ماكيني، سيباستيان بيرهالتر، كريستيان رولدان، مالك تيلمان

المهاجمون: ريكاردو بيبي، كريستيان بوليسيتش، بريندن آرونسون، هاجي رايت، فولارين بالوغون، تيم ويه، أليخاندرو زيندياس.

تشكيلة أستراليا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: ماثيو رايان، باتريك بيتش، بول إيزو

المدافعون: جوردان بوس، كاميرون بورغيس، أليساندرو سيركاتي، ميلوس ديجينيك، جايسون جيريا، لوكاس هيرينغتون، جاكوب إيطاليانو، هاري سوتار، كاي تروين

لاعبو الوسط: كاميرون ديفلين، أجدين هروستيتش، جاكسون إيرفين، كونور ميتكالف، أيدن أونيل، بول أوكون-إنجستلر

المهاجمون: نيستوري إيرانكوندا، ماثيو ليكي، أوير مابيل، محمد توري، نيشان فيلوبيلاي، كريستيان فولباتو، تيتي يينجي.

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد ماوريسيو بوكيتينو التشكيلة المحتملة لمباراة الولايات المتحدة، ولم يتم الإعلان عن أي مستجدات رسمية بشأن الإصابات أو الإيقافات. ومن الأمور التي يجب متابعتها حالة كريستيان بوليسيتش، الذي كان يخضع لتدريبات فردية قبل المباراة، على الرغم من أن المقربين من معسكر المنتخب الأمريكي يتوقعون أن يكون لائقًا وجاهزًا للعب. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يكشف توني بوبوفيتش عن أوراقه بالنسبة لأستراليا. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في صفوف "السوكروز"، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة. سيتم نشر المزيد من المستجدات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

سجل المواجهات المباشرة

أمريكا آخر مباراتان أستراليا 2 انتصاران 0 تعادل 0 انتصار الولايات المتحدة الأمريكية 2 - 1 أستراليا

أستراليا 1 - 3 الولايات المتحدة الأمريكية 5 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 2/2

التقى الفريقان مرتين وفقًا للبيانات المتوفرة عن المواجهات المباشرة بينهما. وجاءت آخر مواجهة بينهما في 15 أكتوبر 2025، عندما فازت الولايات المتحدة على أستراليا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية. أما المباراة الأخرى المسجلة فكانت في يونيو 2010، عندما استضافت أستراليا الولايات المتحدة وخسرت بنتيجة 1-3. وفي كلتا المباراتين، فازت الولايات المتحدة في كل مرة.

الترتيب

في المجموعة D، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية حالياً المركز الأول، وتحتل أستراليا المركز الثاني.