نظرة متعمقة على الموسم الأخير لمحمد صلاح: هل هو تراجع أم أن النظام قد تطور؟

قدم محمد صلاح موسمًا رائعًا في الفترة من 2024 إلى 2025، حيث قاد ليفربول إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين، وهو انتصار طال انتظاره واحتفل به الجماهير بكامل قوتها، على عكس اللقب الذي تأثر بجائحة كوفيد-19. ومع عدم حسم مسألة عقده، ساد الموسم شعور بأنه بمثابة «بيان ختامي». وقد أدى صلاح دوره على أكمل وجه، مؤكدًا نمطًا مألوفًا في عالم كرة القدم: إن مكافأة نجم كبير بعقد ضخم بعد موسم ذروة في أواخر مسيرته المهنية تنطوي دائمًا على مخاطر.

من وجهة نظر ليفربول، لم يكن القرار سهلاً على الإطلاق. كان السماح لصلاح بالرحيل هو الخطوة العقلانية على المدى الطويل، لكنها كانت أيضاً خطوة تنطوي على مخاطر رد فعل عنيف كبير نظراً لمكانته في النادي. من جانبه، تمسك صلاح بموقفه في المفاوضات. وكانت النتيجة حل وسط: عقد لمدة عامين براتب قياسي للاعب يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو قرار يثير الآن، بعد مرور الوقت، تساؤلات مشروعة.

إذن، من أين يأتي التراجع الحالي؟ هل هو بسبب صلاح نفسه، أم أن هناك عوامل هيكلية أعمق تشكل ما نراه؟

صلاح في الماضي مقابل الآن: ما الذي تغير؟

لفهم تراجع صلاح بشكل صحيح، فإن نقطة البداية هي تحديد ما الذي تغير بالفعل. بدلاً من التركيز فقط على النتيجة النهائية، قمنا باستخراج تحركاته الهجومية الرئيسية، والأهداف، والتسديدات، والتمريرات الحاسمة، والتمريرات الرئيسية، عبر الموسمين لمقارنة أنماط المشاركة، والتواجد، وملف التسديدات.

Dream Databall

تسديدات صلاح في اللعب المفتوح ومشاركاته في التسديدات خلال موسم 2024-25.

أبرز ما ميز الموسم الماضي هو كثافة مشاركاته وانتظامها. فقد كان صلاح يتلقى الكرة مرارًا وتكرارًا في مناطق حاسمة، لا سيما داخل منطقة الجزاء وفي النصف الأيمن من الملعب. وقد شكلت قدرته على الانطلاق نحو الداخل تهديدًا مزدوجًا، حيث كان قادرًا على التسجيل وصنع الفرص على حد سواء، وهو ما انعكس في مشاركته الكبيرة في التسديدات بشكل غير معتاد بالنسبة للاعب غالبًا ما يُصنف على أنه هداف خالص.





لا تقل جودة التسديدات أهميةً عن ذلك. كان متوسط مسافة تسديداته منخفضًا، مما يعني أنه كان يتواجد باستمرار بالقرب من المرمى في المناطق المركزية. هذا هو بالضبط ما تريده من هداف رئيسي: لمسات متكررة في المناطق الخطرة، ومشاركة عالية في اللحظات الحاسمة، وتوليد فرص متكررة.

Dream Databall

تسديدات صلاح في اللعب المفتوح ومشاركته في التسديدات خلال موسم 2025-26.

التباين واضح هذا الموسم.

هناك انخفاض واضح في الحجم عبر جميع المقاييس، عدد أقل من التسديدات، عدد أقل من التمريرات الحاسمة، ومشاركة إجمالية أقل. مواقع تسديداته أكثر تشتتًا، مع زيادة ملحوظة في متوسط مسافة التسديد، مما يشير إلى عدد أقل من اللمسات في المناطق المركزية ذات xG العالي.

وبصرف النظر عن الموقع، فقد تغير دوره داخل الفريق. فبعض تمريراته الحاسمة تأتي الآن من الكرات الثابتة، مما يعكس اتجاهاً تكتيكياً أوسع نطاقاً في الدوري نحو أسلوب لعب أكثر مباشرة وتركيزاً على الكرات الثابتة. ويبدو ليفربول، وصلاح على وجه التحديد، أقل هيمنة في صنع الفرص من اللعب المفتوح مقارنة بالموسم الماضي.

تحت قيادة آرني سلوت، أدت محاولات التكيف مع هذا المشهد المتغير إلى تغيير دور صلاح. لم يعد هو محور الهجمات، بل أصبح أحد مكونات نظام أكثر توزيعاً. في بعض الأحيان، تم استبعاده من التشكيلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى محدودية أدائه بعيداً عن الكرة والحاجة إلى إعادة التوازن إلى هيكل الفريق.

والنتيجة ليست مجرد انخفاض في الأداء، بل تغيير جذري في كيفية تأثير صلاح على المباراة ومكان هذا التأثير.

السياق مهم

يمكن أن تظهر لنا البيانات الاتجاهات، لكنها لا تستطيع تفسيرها بالكامل. يتطلب تفسير هذه الاتجاهات سياقًا، وفي حالة صلاح، تغير هذا السياق بشكل كبير.

ليفربول ليس نفس الفريق الذي كان عليه في الموسم الماضي. فقد تم إعادة تشكيل الهيكل الهجومي الذي كان يبرز قدرات محمد صلاح في السابق. في السابق، كان يلعب جنباً إلى جنب مع لاعبين مألوفين، مثل لويس دياز وداروين نونيز والراحل ديوغو جوتا، وهم لاعبون كان يفهم حركاتهم وتوقيتهم واتجاهاتهم. وخلفه، كان ترينت ألكسندر-أرنولد يوفر منفذاً إبداعياً فريداً يزوده بالكرة باستمرار في المناطق الخطرة.

لم يعد هذا النظام موجودًا بالشكل نفسه. على الرغم من الاستثمارات الضخمة ووصول أفضل المواهب، فقد ليفربول مرجعياته الرئيسية، سواء من الناحية التكتيكية أو العاطفية. وقد أقر صلاح نفسه بأن بناء التناغم بين اللاعبين يستغرق وقتًا، وأن التغييرات المستمرة في التشكيلة لا تؤدي إلا إلى إبطاء هذه العملية.

وفي الوقت نفسه، شهدت الدوري تطوراً ملحوظاً. فقد حدث تحول واضح نحو أسلوب لعب أكثر مباشرة وتركيز أكبر على الكرات الثابتة، وهو أمر كان ملحوظاً بالفعل خلال فترة التحضير للموسم. وتكيفت الفرق بسرعة، بما في ذلك فرق مثل مانشستر يونايتد، في حين أن انتقال ليفربول إلى هذا الأسلوب لم يكن فوريًا بنفس القدر. وقد أدى هذا التحول التكتيكي الأوسع نطاقاً إلى تقليص هيمنة أنظمة الهجوم المنظمة التي تعتمد على الاستحواذ المكثف، مما أثر بشكل غير مباشر على لاعبين مثل صلاح الذين تألقوا ضمن تلك الأنظمة.

هذا لا يعفي صلاح من المسؤولية، فقد انخفض أداؤه بشكل واضح، لكنه يعيد صياغة هذه المسؤولية. هذا الانخفاض ليس فردياً بحتاً، بل هو نتيجة لتغير النظام والدوري والفريق في آن واحد.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يصبح من السهل التشكيك في تجديد العقد. في معظم السياقات، من المنطقي مكافأة لاعب بمستوى صلاح. في هذه اللحظة بالذات، مع حدوث التحولات التكتيكية وتغيير تشكيلة الفريق في وقت واحد، كان الأمر ينطوي على مخاطر أكبر من المعتاد. ومع ذلك، فإن هذا الحكم أصبح أوضح الآن مما كان عليه في ذلك الوقت.

ما يظل غير قابل للجدل هو إرث صلاح. فهو يغادر ليفربول باعتباره أحد اللاعبين البارزين في عصره. ورغم أن هذا الموسم يشير إلى تراجع في هذا السياق، فإن هذا لا يعني أنه انتهى على أعلى مستوى. ففي بيئة مختلفة، أو مع مزيد من الاستقرار من حوله، لا يزال لديه ما يكفي من الجودة ليقدم أداءً جيداً.

قد يكون هناك فصل واحد متبقي ليكمله. لا تزال كأس الأمم الأفريقية هي اللقب الكبير الوحيد الذي ينقص مسيرته، وهو شيء اقترب منه أكثر من مرة. ليس كإثبات لقيمته، بل كإكمال لمسيرته.



