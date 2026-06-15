نظرة عامة على مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة المكسيك ضد جمهورية كوريا في 18 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفي 19 يونيو 2026 الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

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المكسيك ضد كوريا الجنوبية: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في خاليسكو آثارًا هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى السيطرة الكاملة على المجموعة A. بعد انتصارات مثيرة للإعجاب ومتباينة في الجولة الافتتاحية - حيث استفادت المكسيك، الدولة المضيفة المشاركة، من تشجيع الجماهير الصاخبة على أرضها لتغلب على جنوب أفريقيا 2-0، وحققت كوريا الجنوبية انتصارًا رائعًا بنتيجة 2-1 بعد أن كانت متأخرة أمام التشيك - تقلص هامش الخطأ في استاد غوادالاخارا بشكل كبير. يدخل كلا الفريقين هذه المباراة مدركين أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك المباريات الافتتاحية المكثفة سيحددان تمامًا مسار طموحاتهما في دور الـ16.

يجب على المدرب المكسيكي المخضرم خافيير أغيري أن يضمن استفادة "إل تري" من صدارتها المبكرة للمجموعة. وسيعتمد على فريقه المتوازن والحيوي - الذي يمدده بالطاقة هدافا المباراة الافتتاحية جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز - للسيطرة على الكرة، والاستفادة من ميزة اللعب على أرضه، وفرض وتيرة تهدف إلى إرهاق خطوط الخصم. في المقابل، يقف أمامهم منتخب كوريا الجنوبية القوي هيكلياً والموهوب تقنياً، والذي أظهر شخصية قوية للغاية في قلب تأخره المبكر في مباراته الافتتاحية. مدفوعاً بإلهام هوانغ إن-بيوم والتهديد المستمر من سون هيونغ-مين، يمتلك "محاربوتايغوك" خطة دفاعية صلبة وميزة خطيرة في الهجمات المرتدة تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً من الدرجة الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

المكسيك 2-0 جنوب أفريقيا

استغل فريق خافيير أغيري ميزة اللعب على أرضه في اليوم الافتتاحي للبطولة، مستفيداً من الجماهير الصاخبة في استاد مكسيكو سيتي ليحقق فوزاً ساحقاً 2-0 على جنوب أفريقيا. أزال جوليان كينيونيس التوتر المبكر بتسجيله هدف التقدم لـ"إل تري" بعد ثماني دقائق فقط من بداية المباراة. بينما انهار الانضباط في صفوف جنوب أفريقيا مع حصول سفيفيلو "يايا" سيثول وتيمبا زوان على بطاقات حمراء، حافظت المكسيك على رباطة جأشها. حسم راؤول خيمينيز النقاط الثلاث بتسديدة دقيقة في الدقيقة 66، على الرغم من أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها المدافع سيزار مونتيس في الدقائق الأخيرة أفسدت أمسية كانت لتكون مثالية لولا ذلك.

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كوريا الجنوبية 2-1 جمهورية التشيك

أظهر "محاربوتايغوك" قدرة هائلة على الصمود وشخصية قوية في ملعب غوادالاخارا، حيث حققوا عودة رائعة في الشوط الثاني ليهزموا التشيك بنتيجة 2-1. بعد شوط أول حذر، تأخرت كوريا الجنوبية في النتيجة في الدقيقة 58 عندما سجل لاديسلاف كريتشي هدف التقدم للفريق الأوروبي. لكن بدلاً من أن ييأسوا، رد رجال هونغ ميونغ-بو بشكل مثالي. سجل هوانغ إن-بيوم هدف التعادل الحاسم في الدقيقة 66، قبل أن يقلب المهاجم البديل أو هيون-غيو المباراة رأساً على عقب بهدف دراماتيكي في الدقيقة 79 ليضمن ثلاث نقاط مهمة في المباراة الافتتاحية.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

المكسيك (خافيير أغيري): إعادة تنظيم الدفاع والانضباط التكتيكي

لا يحتاج خافيير أغيري إلى تغيير خطة الضغط العالي والعدوانية التي هزمت جنوب أفريقيا 2-0 في مكسيكو سيتي، لكنه يجب أن يعالج على وجه السرعة مشكلة انضباطية حرجة. على الرغم من سيطرته على المباراة الافتتاحية، تلقى قلب الدفاع سيزار مونتيس بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 91. طرده المتأخر يخل بخط دفاع مستقر ويترك فراغًا هيكليًا هائلاً أمام خط هجوم كوريا الجنوبية السريع.

مع إيقاف مونتيس، ستتركز تعديلات أغيري الرئيسية على إعادة هيكلة دفاعه المركزي، حيث من المرجح أن يلجأ إلى لاعب احتياطي مثل إدسون ألفاريز ليتراجع إلى العمق أو يدمج ثنائي جديد ليكون شريكاً ليوهان فاسكيز. أمام منتخب كوريا الجنوبية الذي ينتقل بسرعة عمودية قصوى، لا يمكن لخط دفاع المكسيك أن يتورط في مواقع عالية غير محمية. يجب على لاعبي الوسط إريك ليرا وألفارو فيدالغو الحفاظ على انضباط تام في المواقع، وحماية الثنائي الجديد في قلب الدفاع لمنع سون هيونغ-مين ولي كانغ-ين من استغلال الثغرات الهيكليّة في الهجمات المرتدة.

كوريا الجنوبية (هونغ ميونغ-بو): الدفاع الجوي في منطقة الجزاء والسيطرة المستمرة على خط الوسط

أظهر فريق هونغ ميونغ-بو شخصية قوية للغاية لتحقيق فوز رائع بنتيجة 2-1 بعد تأخره أمام التشيك، لكن الجولة الثانية تتطلب تحسناً جذرياً في الدفاع عن الكرات الثابتة والتمريرات الطويلة. سيطرت كوريا الجنوبية على فترات طويلة من المباراة في غوادالاخارا، لكنها تأخرت في الدقيقة 58 بسبب سوء التنظيم في الكرات الهوائية، مما سمح لاديسلاف كريتشي بتسجيل هدف بسهولة برأسه من رمية طويلة بسيطة.

أمام منتخب المكسيك الذي يعتمد على التمريرات الخطيرة من الأطراف - مثل العرضية الشيطانية لروبرتو ألفارادو التي مهدت لهدف راؤول خيمينيز في الجولة الأولى - لا يمكن لخط دفاع كوريا الجنوبية أن يتهاون دفاعياً. يجب على قلب الدفاع كيم مين-جاي أن يدير منطقة الجزاء بسلطة تامة، مطالباً الظهيرين بتطبيق رقابة منطقية أكثر إحكاماً لإبطال خطة المكسيك التي تعتمد على العرضيات بكثافة. علاوة على ذلك، بدلاً من الاعتماد على التبديلات التكتيكية في الشوط الثاني مثل أو هيون-غيو لإنقاذهم، يجب على هوانغ إن-بيوم وبايك سونغ-هو فرض سيطرتهم على خط الوسط منذ صافرة البداية، لإخماد الحماس العاطفي للجماهير المكسيكية.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب المكسيك

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه خافيير أغيري قبل مباراة غوادالاخارا في إعادة تشكيل خط دفاعه، حيث سيغيب المدافع سيزار مونتيس عن مباراة الجولة الثانية بسبب الإيقاف، مما يترك فراغًا كبيرًا في قلب الدفاع. ومن المتوقع أن يمنح أغيري دورًا أساسيًا لإدسون ألفاريز ليتراجع إلى العمق ويشكل ثنائيًا مع يوهان فاسكيز، أو أن يعيد ترتيب خط دفاعه للحفاظ على الحضور البدني في مواجهة الهجوم الآسيوي السريع.

على الجانب الإيجابي، خرج بقية لاعبي "إل تري" من المباراة الافتتاحية المكثفة دون أي إصابات جديدة. سيحتفظ جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز بثقة بمكانهما في الثلث الأخير من الملعب بعد أن سجل كلاهما هدفاً في الجولة الأولى. ومع ذلك، فإن اللاعبين الديناميكيين على الأجنحة مثل روبرتو ألفارادو وسيزار هويرتا يضغطون بقوة للحصول على مزيد من الدقائق لإضفاء طاقة جديدة على خط الهجوم الذي يسعى إلى حسم التأهل المبكر إلى دور الـ32.

أخبار منتخب كوريا الجنوبية

يواجه هونغ ميونغ-بو سجلًا طبيًا وتأديبيًا أنظف بكثير بينما يستعد بفريقه لمواجهة التحدي المكسيكي. بعد فوزهم الدرامي 2-1 على التشيك، خرج "محاربوتايجوك" دون أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات أو الإيقافات، مما يمنح المدرب رفاهية الاختيار من بين تشكيلة كاملة من اللاعبين الأصحاء.

يكمن أكبر معضلة في اختيار التشكيلة بالنسبة لكوريا الجنوبية في خط الهجوم بعد أن قلب البديل أو هيون-غيو المباراة رأساً على عقب بهدفه الحاسم في الدقيقة 79 في غوادالاخارا. وهو يسعى بقوة للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية ليكون نقطة ارتكاز بدنية في الهجوم. في غضون ذلك، خرج القائد سون هيون-مين ولاعب الوسط لي كانغ-ين سالمين تمامًا من المباراة الافتتاحية الشاقة عالية الكثافة، وسيكونان عنصرين أساسيين في قيادة اللعب الانتقالي السريع المطلوب لمعاقبة تشكيلة المكسيك الدفاعية المعاد هيكلتها.

المواجهات الرئيسية بين المكسيك وكوريا الجنوبية

راؤول خيمينيز ضد كيم مين-جاي

بعد تسجيله هدفاً رائعاً بضربة رأس في الزاوية الخلفية ضد جنوب أفريقيا، يظل راؤول خيمينيز النقطة المحورية العاطفية والتكتيكية لخط هجوم خافيير أغيري. يعتمد تشكيل المكسيك الهجومي 4-3-3 بشكل كبير على قدرة خيمينيز العالمية على اللعب وظهره للمرمى، وتثبيت المدافعين المركزيين، والتواصل مع الجناحين المتداخلين مثل روبرتو ألفارادو وجوليان كينيونيس. لكسر دفاع آسيوي شديد الانضباط، سيحتاج خيمينيز إلى استخدام خبرته الهائلة لخلق مساحة في منطقة الجزاء المزدحمة للغاية.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع كيم مين جاي، صخرة الدفاع في خط الخلف الكوري الجنوبي. ورغم أن كوريا الجنوبية أظهرت مرونة هائلة لتحقيق فوز 2-1 بعد تأخرها أمام التشيك، إلا أن دفاعها أظهر ضعفاً صارخاً عند الدفاع عن العرضيات الهوائية والكرات الثابتة، حيث سمح بشكل مشهور للاديسلاف كريتشي بتسديد رأسية حرة من رمية طويلة. سيحتاج كيم إلى تنظيم منطقة الجزاء بسلطة مطلقة، والتأكد من فوزه في الصراع الجسدي الهوائي ضد خيمينيز، وتنظيم ظهيري الجناح لمنع المكسيك من استغلال ثغرات كوريا الجنوبية في تغطية العرضيات.

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لي كانغ-إن ضد إريك ليرا

بصفته المحرك الإبداعي الرئيسي لكوريا الجنوبية على الأجنحة وبين الخطوط، لعب لي كانغ-إن دوراً حاسماً في قيادة عودة الفريق في الشوط الثاني في غوادالاخارا. وبفضل مهاراته الفنية الاستثنائية ورؤيته الثاقبة، سيسعى لي إلى استغلال أي ثغرات في التمركز تتركها خطوط الدفاع المكسيكية المتقدمة. وسيكون هدفه الأساسي هو إطلاق هجمات مرتدة سريعة وعمودية، لتغذية الانطلاقات الانتقالية السريعة لكل من سون هيونغ-مين وأوه هيون-غيو.

يسعى إريك ليرا، لاعب خط الوسط المكسيكي والمدافع القوي، إلى تعطيل خط الإمداد الإبداعي هذا. مع إيقاف المدافع سيزار مونتيس، يصبح "العمل القذر" الذي يقوم به ليرا أمام الدفاع المكسيكي المعاد هيكلته أمراً بالغ الأهمية. يجب على ليرا الحفاظ على انضباط تكتيكي لا تشوبه شائبة، والضغط بقوة على ممرات تمريرات لي، ومتابعة اللاعبين المتقدمين في خط الوسط لضمان عدم تعرض البلد المضيف للخطر في مناطق الانتقال المركزية.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة أ؟

مع تحقيق كلا الفريقين انتصارات ساحقة في الجولة الافتتاحية، يبدو أن المجموعة A ستشهد منافسة حامية على صدارة المجموعة. تتصدر المكسيك المجموعة حالياً بفارق الأهداف (+2) بعد فوزها 2-0 على جنوب أفريقيا، بينما تجلس كوريا الجنوبية خلفها مباشرة برصيد ثلاث نقاط بعد عودة مثيرة 2-1 ضد التشيك. وتعد مباراة الجولة الثانية في غوادالاخارا نقطة تحول حاسمة، حيث سيضمن الفوز لأي من البلدين التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية.

إذا فازت المكسيك

الفوز الثاني على التوالي سيرفع رصيد فريق خافيير أغيري إلى ست نقاط، مما يضمن لـ "إل تري" مكاناً في دور الـ 32 قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات. اعتمادًا على نتيجة مباراة التشيك وجنوب أفريقيا، قد يضمن الفوز للمكسيك احتلال الصدارة منفردة في المجموعة A. والأهم من ذلك، أنه سيمنحهم رفاهية إراحة اللاعبين الأساسيين في الجولة الأخيرة ضد التشيك، بينما يضع الضغط الكبير على كاهل كوريا الجنوبية للقتال من أجل المقاعد المتبقية للتأهل.

إذا فازت كوريا الجنوبية

إذا حصد رجال هونغ ميونغ-بو النقاط الثلاث، فسوف يتخطون المكسيك ليحتلوا صدارة المجموعة A بمفردهم برصيد ست نقاط، ويحجزوا تذكرة تاريخية إلى مرحلة خروج المغلوب. الوصول إلى أقصى عدد من النقاط يعني أن "محاربيتايغوك" لن يحتاجوا سوى إلى التعادل مع جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة لتأمين المركز الأول في المجموعة. على العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيترك المكسيك عالقة عند ثلاث نقاط، مما يجبرها على خوض مواجهة حاسمة يجب الفوز فيها ضد التشيك لضمان احتلال أحد المركزين الأولين وتجنب الانزلاق إلى مباريات فاصلة غير متوقعة لتحديد صاحب المركز الثالث.

سيناريو التعادل

التعادل في غوادالاخارا سيبقي البلدين متعادلين في صدارة الترتيب، ويرفع رصيدهما إلى أربع نقاط ويجعلهما مسيطرين تماماً على مصيرهما. التعادل يمنع كلا الفريقين من حسم الصدارة على الفور، لكنه يبقيهما في صدارة الترتيب للتأهل. مع اقتراب الجولة الأخيرة، ستحتاج المكسيك إلى التعادل مع التشيك لضمان احتلال أحد المركزين الأولين، بينما ستواجه كوريا الجنوبية سيناريو مماثلاً أمام جنوب أفريقيا، مما يترك الترتيب النهائي ليتم تحديده بفارق الأهداف.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يقود خافيير أغيري منتخب المكسيك في هذه المباراة ضمن المجموعة أ. ولا تتوفر حالياً أي معلومات عن إصابات أو حالات إيقاف في صفوف «إل تري»، كما لم يتم الإعلان عن تشكيلة محتملة مؤكدة. وسيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يرد أي خبر مؤكد عن إصابات أو إيقافات في صفوف المنتخب الكوري الجنوبي بقيادة المدرب ميونغ-بو هونغ في هذه المرحلة، ولم يتم تأكيد التشكيلة المحتملة. سيتم توفير المزيد من الأخبار عن الفريق فور توفرها قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل المكسيك في حالة ممتازة، بعد فوزها في أربع من مبارياتها الخمس الأخيرة وتعادلها في واحدة. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 2-0 على جنوب أفريقيا في مباراة افتتاح كأس العالم يوم 11 يونيو، كما سجلت فوزًا ساحقًا 5-1 على صربيا في مباراة ودية قبل البطولة يوم 5 يونيو. وجاءت النقاط الوحيدة التي خسرتها في هذه السلسلة من النتائج في تعادل 1-1 مع بلجيكا في أبريل. خلال المباريات الخمس، سجل منتخب المكسيك 11 هدفاً واستقبل ثلاثة.

فازت كوريا الجنوبية بثلاث من آخر خمس مباريات، وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 2-1 على جمهورية التشيك في 12 يونيو في مباراة افتتاح كأس العالم. كما فازت على ترينيداد وتوباغو 5-0 في 31 مايو. وجاءت هزيمتاها في هذه الفترة أمام النمسا، التي فازت 1-0، وكوت ديفوار، التي فازت 4-0، وكلاهما في مباريات ودية في مارس. سجلت كوريا تسعة أهداف واستقبلت ستة أهداف في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين هذين الفريقين في 10 سبتمبر 2025، عندما تعادل الفريقان 2-2 في مباراة ودية. قبل ذلك، فازت المكسيك 3-2 في مباراة ودية في نوفمبر 2020. في آخر خمس مواجهات، فازت المكسيك في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان مرة واحدة، وفازت كوريا الجنوبية مرة واحدة — بفوزها 2-1 على كوريا الجنوبية في كأس العالم 2018 في روسيا. سجلت المكسيك 11 هدفًا في هذه المباريات الخمس، بينما سجلت كوريا الجنوبية سبعة أهداف.

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