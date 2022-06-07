"نظام السوبر الجديد فرصة لأصحاب المواسم الصفرية مثل النصر والشباب"

الاتحاد السعودي أقر نظامًا جديدًا لكأس السوبر السعودي

أشاد الناقد الرياضي طارق نوفل بالنظام الجديد الذي اعتمده اتحاد كرة القدم السعودي لكأس السوبر، والذي سيسمح لأربعة أندية بالمشاركة بدلًا من ناديين.

الاتحاد السعودي أعلن أمس تغيير نظام كأس السوبر ليشمل مشاركة 4 أندية هي بطل ووصيف الدوري والكأس بدلًا من الأبطال فقط، وحال تكرار البطل سيتم دعوة الفريق الثالث في جدول الترتيب.

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نوفل أبدى إعجابه بالنظام الجديد لأنه يُوسع رقعة المنافسة ويُعطي البطولة أهمية وقيمة أكبر، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يُمثل فرصة لأصحاب المواسم الصفرية مثل النصر والشباب لإنقاذ موسمهم.

إذ قال لبرنامج "أكشن مع وليد" "نظام السوبر الجديد فكرة جميلة جدًا تزيد من التنافسية في البطولة، وقد رأينا كيف أصبح السوبر الإسباني أفضل بهذا النظام".

تابع "النظام الجديد سيمثل فرصة كذلك لأصحاب المواسم الصفرية مثل النصر والشباب لإنقاذ موسمهم، صحيح أن الهدف قد يكون تجاريًا لكن يبقى ذلك جيدًا لأنه سيصب في صالح كرة القدم ومتعة وإثارة البطولة".

يُشار إلى أن الهلال يحمل لقب كأس السوبر السعودي حيث تُوج بالنسخة الأخيرة على حساب الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية.

الهلال والفيحاء والاتحاد ضمنا التأهل للنسخة القادمة من كأس السوبر السعودي، فيما يتنافس النصر والشباب على المقعد الرابع والأخير.