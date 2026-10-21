بسبب "نطحة يامال" .. لجنة الانضباط الإسبانية توقع عقوبة شديدة الصرامة على لاعب ريال بيتيس

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ضربة قوية لفريقه

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تعرض لاعب وسط ريال بيتيس، فاكوندو بيرنال، لعقوبة الإيقاف لمدة أربع مباريات عقب اشتباك عنيف مع جناح برشلونة، لامين يامال، حيث طُرد اللاعب الأوروجواياني بعد أن سدد ضربة برأسه "نطحة" إلى المراهق خلال الهزيمة الدرامية بنتيجة 5-2 نهاية الأسبوع.

تأكيد الإيقاف

وقّعت لجنة الانضباط التابعة لـالاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) يوم الأربعاء عقوبة إيقاف برنال لأربع مباريات. ويأتي القرار بعد طرده خلال الخسارة 5-2 أمام برشلونة في نهاية الأسبوع.

وقد تلقى اللاعب البطاقة الحمراء في الدقيقة 54، بعد وقت قصير من تسجيل بيتيس هدفًا قلّص به الفارق إلى 3-2.

وقد قلب طرده مجريات هذه المباراة تمامًا لصالح الفريق المنافس. وسيغيب الآن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا لفترة طويلة، بعدما أدت تصرفاته إلى عواقب انضباطية صارمة ضده من الهيئة الإسبانية الحاكمة.

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اشتباك مع لامين يامال

بيّن التقرير الانضباطي الذي نشره الاتحاد الملكي الإسباني يوم الأربعاء الأسباب المحددة وراء العقوبة القاسية. ووفقًا للتقرير الرسمي، أمسك برنال بيامال من رقبته قبل أن ينطحه مرتين برأسه. واعتُبر الدولي الأوروجوياني معتديًا على يامال بينما كانت الكرة خارج اللعب.

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وتنص اللائحة الانضباطية للهيئة الحاكمة بشكل صارم على أن الإيقاف يتراوح بين أربع و12 مباراة في مثل هذا السلوك العنيف.

وفي النهاية نال برنال الحد الأدنى من العقوبة المسموح بها بموجب اللوائح عن هذه المخالفة. كما حصل يامال على إنذار خلال هذا التلاسن المحتدم بسبب دفعه لاعب وسط بيتيس قبل واقعة البطاقة الحمراء.

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مزيد من المتاعب الانضباطية

انهارت الأمور تمامًا بالنسبة لبيتيس عقب البطاقة الحمراء. فقد استغل برشلونة التفوق العددي ليسجل ثلاثة أهداف دون رد، حيث صنع يامال الهدف الثالث لجابرييل جيسوس.

وامتدت التداعيات إلى خارج أرض الملعب أيضًا. فقد عوقب المدير الرياضي لبيتيس مانو فاخاردو أيضًا بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية بسبب سلوك مخالف للنظام الرياضي السليم.

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مباريات مهمة منتظرة

سيغيب برنال عن سلسلة حاسمة من مباريات الليجا مع بيتيس. فمن المقرر أن يفوّت المباريات المقبلة أمام سيلتا فيجو، ومالاجا، وإلتشي، إضافة إلى مواجهة الديربي الشرس مع إشبيلية في 22 نوفمبر.

ويمثل هذا الإيقاف ضربة كبيرة لعمق خط الوسط لدى الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم. ويحتل بيتيس حاليًا المركز الرابع في ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة.