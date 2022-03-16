"نطالب بإزالة الشعار فورًا" .. تشيلسي مهدد حتى من الرعاة

طالبت شركة الاتصالات "Three" الراعية لنادي تشيلسي إزالة شعارها من قمصان الفريق في الوقت القادم.

وكانت الشركة قد طالبت بهذا الأمر منذ مدة، على خلفية الأحداث المؤسفة الموجودة في أوكرانيا من قبل روسيا، ولكن حتى الآن يشارك نادي البلوز بقمصان عليها شعار الرعاة.

ولذلك تكرر حديث المتحدث باسم شركة "Three" للمطالبة بإزالة الشعار "في أقرب وقت ممكن" على حد وصفه.

ماذا طالبت الشركة إدارة البلوز منذ أسبوع؟

في بيان الأسبوع الماضي، طلب المتحدث باسم الشركة تعليق الشراكة بين تشيلسي وشبكة الهاتف المحمول بعد العقوبات المفروضة على رومان أبراموفيتش.

وجاء في البيان: "في ضوء العقوبات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، طلبنا من نادي تشيلسي لكرة القدم تعليق رعايتنا للنادي مؤقتًا، بما في ذلك إزالة علامتنا التجارية من القمصان وحول الملعب حتى إشعار آخر".

وواصل: "ندرك أن هذا القرار سيؤثر على العديد من مشجعي تشيلسي الذين يتابعون فريقهم بحماس. ومع ذلك، نشعر أنه في ظل الظروف والعقوبات الحكومية السارية، فإن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله".

ماذا تطالب الشركة إدارة النادي الآن؟

الآن، كرر المتحدث باسم شركة "Three" رغبة المؤسسة في تعليق شراكتها مع تشيلسي، بينما حث النادي على إزالة شعاره من قميصه "في أقرب وقت ممكن".

حيث جاء في البيان: "لقد فهمنا من المناقشات مع نادي تشيلسي أن هناك مشكلات مستمرة في إزالة الشعار الثلاثة من القمصان، نتيجة لمشكلات توريد الطقم وقيود الترخيص".

وواصل: "لقد طلبنا أن يعود تشيلسي بحل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وكانت صحيفة ذا أثلتيك كانت أشارت في وقت سابق أن نادي تشيلسي قد أزال شعار شركة الاتصالات من جميع منصاته الرقمية، لكن قيود الترخيص حالت دون إزالة شعار الشركة من الأصول المادية للنادي.

جدير بالذكر أن مواجهة تشيلسي الأوروبية القادمة ستكون أمام نادي ليل الفرنسي الليلة في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا..

بنزيما يثير الرعب في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

نهاية جيل وحلم برشلونة .. ماذا لو رحل صلاح وانتقل هالاند لمانشستر سيتي؟

مزراوي يعلن حقيقة توقيعه بشكل رسمي لبرشلونة