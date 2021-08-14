نصيحة مهمة من الهريفي لمينيزيس بشأن هجوم النصر

النصر سحق ضمك أمس في الدوري السعودي

وجه فهد الهريفي نجم النصر المعتزل نصيحة مهمة للمدير الفني للفريق "مانو مينيزيس" بشأن هجوم العالمي وتحديدًا استخدام اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

النصر هزم ضمك على ملعب مرسول بارك بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد قدم الفريق عرضًا هجوميًا رائعًا بقيادة نجمه الجديد أندرسون تاليسكا.

ماذا قال الهيريفي لمدرب النصر بشأن ماشاريبوف؟

اللاعب التاريخي في النصر أشاد كثيرًا باللاعب الأوزبكي الذي انضم للفريق هذا الصيف بعد انتهاء إعارته لشباب الأهلي الإماراتي، والتي تمت في يناير الماضي لعدم قدرة النادي السعودي قيده في قائمته لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

الهريفي أكد أن اللاعب الأوزبكي يمتلك الكثير ليُضيفه لهجوم النصر، موضحًا أن المدرب مُطالب بإشراكه في اللعب وعدم عزله، ومشددًا على أهمية أن يُغير البرازيلي من قناعاته بشأن بعض اللاعبين لعدم إضاعة الوقت.

مانو

ماشاريبوف يملك الكثير

السرعة ..واحد على واحد مهاره ..التسديد

العرضيات ..اجعله يشارك في اللعب اكثر

لا ينعزل حتى تأتيه الكرة لديه الكثير 👌

أجعله يبادر ولا يستنى الغير

بكذا راح تكثر حلول الفريق وخطورته

انت تملك الكثير

لكن يجب ان تغير بعض (قناعاتك)

في بعض اللاعبين لكسب الوقت🌹 pic.twitter.com/f4zwr623P6 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) August 14, 2021

إذ كتب عبر تويتر "مانو .. ماشاريبوف يمتلك الكثير من السرعة ومهارة الواحد على واحد والقدرة على التسديد ولعب العرضيات، دعه يُشارك في اللعب أكثر ولا ينعزل حتى تأتيه الكرة، لديه الكثير .. اجعله يُبادر ولا ينتظر الغير، هكذا ستزداد حلول الفريق وخطورته، أنت تملك الكثير لكن يجب أن تُغير من قناعاتك بخصوص بعض اللاعبين لكسب الوقت".

ماذا قدم ماشاريبوف خلال مباراة النصر وضمك؟

لعب ماشاريبوف على الجانب الأيسر من الهجوم النصراوي، وقد ساهم في الهدف الأول بعد تنفيذه بنجاح اللعبة الجماعية مع تاليسكا والتي أسفرت عن ركلة الجزاء، وصنع الهدف الثاني لتاليسكا.

مرر صاحب الـ27 عامًا 40 تمريرة كان منهن 33 سليمة بدقة وصلت إلى 82.5%، مرر في نصف ملعب الخصم 31 تمريرة بدقة نجاح 80.6%، وقد مرر 3 تمريرات عرضية.

لم يُسدد ماشاريبوف أي تسديدة على المرمى وأدواره الدفاعية لم تكن كبيرة ولذا عانى النصر دفاعيًا من الجانب الأيسر خاصة مع عدم قدرة راميرو فونيس موري التصدي لاختراقات وانطلاقات هلالي سوداني لاعب ضمك.

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