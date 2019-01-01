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نصيحة لامبارد لهودسون أودوي

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Getty/GOAL
أسطورة تشيلسي يأمل بقاء اللاعب الشاب..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

نصح فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي لاعب الفريق الشاب كالوم هودسون أودوي بالبقاء مع فريقه.

 

وقال مدرب ديربي كاونتي الحالي:"بما أني قريب من تشيلسي أريده أن يبقى هناك، إنه نادي عظيم ومذهل".

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وأضاف:"إنه بحاجة للبقاء والعمل بشكل جاد للحصول على فرصة اللعب مع الفريق، وبالفعل لقد لعب بعض المباريات".

وأوضح:"لقد أدى بشكل جيد للغاية في آخر مباراتين، آمل أن نرى المزيد من ذلك، أعتقد أنها فرصة كبيرة له".

يأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية أشاعت اهتمام بايرن ميونيخ الألماني بالتعاقد معه.

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