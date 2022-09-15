نصف مليار ريال .. عرض سعودي ضخم لتغيير شكل السوبر الإيطالي

السوبر الإيطالي سيكون له شكل جديد تمامًا في السعودية

ترغب وزارة الرياضة السعودية، في استمرار استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإيطالي لسنوات أخرى وتغيير شكله، وذلك بعدما تم تقديم عرضًا ضخمًا للاتحاد الإيطالي.

نصف مليار ريال لإعادة السوبر الإيطالي إلى السعودية

استضافت المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي مرتين، عامي 2018 و2019، قبل عودتها إلى إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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Shahid

وأشارت شبكة "Milano Finanza" الإيطالية، إلى أن السعودية قدمت عرضًا ماليًا ضخمًا، من أجل استضافة كأس السوبر الإيطالي في العاصمة الرياض لمدة 6 سنوات مقبلة.

وأضافت الشبكة أن العرض وصل إلى 138 مليون يورو "حوالي 518 مليون ريال سعودي"، لاستضافة السوبر الإيطالي حتى موسم 2028/2029.

السعودية تريد تغيير شكل السوبر الإيطالي

سيتحصل الاتحاد الإيطالي على صافي 23 مليون يورو من السعودية في العرض المقدم، وذلك بخلاف تحمل تكاليف السفر والإقامة، "حوالي 3 أضعاف العقد الحالي" والبالغ 8 مليون يورو.

والعرض السعودي الجديد يتضمن تغيير شكل السوبر الإيطالي، بحيث يُقام بمشاركة 4 فرق وليس فريقين فقط، أسوة بما يحدث في السوبر الإسباني.

ويشارك في كأس السوبر الإيطالي بطل الدوري ووصيفه، بجانب بطل الكأس ووصيفه، على أن تقام البطولة من 3 مواجهات، 2 نصف نهائي ومباراة واحدة نهائية.

وبعد تحديد بطل السوبر الإيطالي، هناك مباراة أخرى ستقام بينه وبين بطل السوبر السعودي.

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