نصفهم من اللاعبين .. عدد صادم للمصابين بفيروس كورونا في الدوري السعودي

فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاط الرياضي لفترة طويلة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، التقرير الخاص بفحوصات فيروس كورونا التي أجريت على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى.

ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، للاطمئنان على جميع عناصر اللعبة من أجل استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرة أخرى.

وجاء تقرير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الخاص بفيروس كورونا، بعد إجراء فحوصات على 16 نادٍ، بواقع 1351 فحص أسفرت عن 97 حالة إيجابية.

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الحالات الإيجابية من بينهم 50 لاعبًا و47 من الإداريين والفنيين، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية معهم وخضوعهم للبرنامج العلاجي.

وبالنسبة لدوري الدرجة الأولى، تم إجراء الفحوصات على 20 نادٍ بواقع 781 فحص، بينهم 25 حالة إيجابية جميعهم من اللاعبين.

وتسعى الجهات المعنية في الوقت الحالي للاطمئنان على جميع عناصر اللعبة من أجل استئناف البطولة خلال الشهر المقبل.