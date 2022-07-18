نصراوي مخضرم: الهلال متضرر ويجب تعليق عقوبته بشأن كنو

الجدل عاد من جديد بخصوص قضية كنو

انفجر الجدل مجددًا بشأن قضية محمد كنو المتنازع عليه بين الهلال والنصر بعد تصريحات القانوني أحمد الأمير التي كشف خلالها إجراء مركز التحكيم الرياضي السعودي تعديلًا في قواعده الإجرائية دون الإعلان عنها.

تلك التعديلات في القواعد الإجرائية رآها البعض لخدمة الهلال لأنها تتعلق بالشروط اللازمة لاتخاذ قرار بتعليق عقوبته اعتمادًا على بند التدابير الوقتية، حيث طلب النادي مسبقًا إيقاف عقوبة كنو الإيقاف 4 شهور للتدابير الوقتية لكن تم رفض طلبه.

ماذا قال الأمير عن تعديل القانون لصالح الهلال في قضية كنو؟

الأمير أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن المادة الـ29 من لوائح مركز التحكيم الرياضي تغيرت منذ شهر تقريبًا، موضحًا أن التغيير يتعلق بشروط اتخاذ التدابير الوقتية.

وفسر حديثه بالقول "شرط الخشية من وقوع الضرر للموافقة على اتخاذ إجراءات خاصة بالتدابير الوقتية تم تغييره إلى شرط الخشية من فوات الوقت، وهذا تعديل غير قانوني".

وأضاف "نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني للتدبير الوقتي من الواجب أن لا ينفذ على أي قضية منظورة حالياً لدى مركز التحكيم الرياضي، ولابد من إعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة 29 من القواعد الإجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها".

وقد رأى العديد أن ذلك التعديل تم لصالح الهلال لأنه حدث بعد تقدمه باستئناف ضد حُكم غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم. (المزيد من التفاصيل هنا)

سعود الصرامي: أنا رجل النصر لكن يجب تعليق العقوبة

سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر أكد أن الهلال متضرر بالفعل من عقوبة منعه من القيد لفترتي تسجيل، والتي أقرتها غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن حُكمها في القضية، والذي استأنف النادي الأزرق ضده في مركز التحكيم الرياضي.

وأشار الصرامي خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي إلى أن تلك العقوبة يجب أن تُعلق حتى الفصل النهائي في القضية كما يحدث في جميع القضايا المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف "أنا رجل النصر والجميع يعلم أنني لا أدافع عن الهلال، لكن واجبنا أن نُوضح الحقيقة للناس في هذا البرنامج، المتضرر مما يحدث هو الهلال، أنظمة الاتحاد الدولي التي نتحدث عنها تُعلق أي عقوبة تخص قضية ما منظورة حتى يتم الفصل النهائي فيها".

تابع "أضف إلى ذلك، لماذا لا يُسارع مركز التحكيم في اتخاذ القرار بشأن القضية؟ الهلال يتضرر لأن الأيام تسير وفترة الانتقالات بدأت منذ 17 يومًا، حديثنا لن يختلف إن كان المتضرر أي نادٍ آخر في قضية مشابهة مستقبلًا، الواضح أن الهلال هو المتضرر ويجب تعليق العقوبة حتى الفصل النهائي في القضية".

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