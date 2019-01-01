الانتقالات
الانتقالات

نصراوي سابق يقترب من الأهلي السعودي

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اللاعب لا يمانع فكرة التواجد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن دخول اللاعب البولندي أدريان ميرزفيكسي (32 عاما) صانع ألعاب فريق تشانجتشون باتاي الصيني ضمن حسابات النادي الأهلي السعودي.

وبحسب التقارير فأن اللاعب لا يمانع فكرة التواجد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد.

أدريان ميرزفيكسي كان قد لعب بقميص نادي النصر السعودي من قبل وساهم في حصول العالمي على لقب الدوري حينها.

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وأشارت التقارير إلى أن التعاقد مع اللاعب ما زال قيد الدراسة خاصة أن هناك عدداً من الملفات الموجودة لدى النادي.

 وتبحث إدارة الأهلي السعودي حالياً عن التعاقد مع صانع ألعاب وآخر جناح بناء على طلب الجهاز الفني، وذلك بعد رحيل المحترف المصري عبدالله السعيد.

يُذكر أن أدريان سبق له أن خاض تجربة احترافية مع النصر قبل أن ينتقل إلى الشارقة الإماراتي، لعب بعدها في صفوف سيدني إف سي الأسترالي قبل أن يحط رحاله حاليا مع النادي الصيني.

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