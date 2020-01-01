نصحية لزيدان .. إن أردت الانتصار فلا تشرك مارسيلو أساسيًا!

أبرز النقاط الفنية حول مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

يعاني ريال مدريد في كل مراكزه في الوقت الحالي على الرغم من توفر لاعبين جيدين إلى حد كبير أو على الأقل توفر لاعبين يستطيعون الظهور بشكل أفضل مما يظهرون عليه.

الحديث عن ريال مدريد بات مكررًا ومملًا إلى أبعد حد، ومأساة الفريق الملكي لم تعد بحاجة إلى فريق كبير حتى تظهر، بل تتضح معالمها في أي مواجهة أمام أي خصم في أي ملعب وفي أي سياق.

ولكي يضيف زيدان بعضًا من التجديد دفع بمارسيلو أساسيًا في مواجهة ديبورتيفو ألافيس اليوم حتى يشاهد جبهته وهي أضعف خطوط ونقاط الفريق على الإطلاق حتى دخول مندي.

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وتلقى ريال مدريد هزيمة جديدة في الدوري الإسباني وهذه المرة على حساب ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف في قلب ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في مباراة أقيمت مساء السبت لحساب الجولة الحادية عشر.

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هذه هي الهزيمة الثالثة للملكي في الليجا والثانية على أرضه بعد الهزيمة سابقًا من قادش بهدف نظيف في العاصمة أيضًا، وبعد الهزيمة في الجولة قبل الماضية من فالنسيا برباعية في الميستايا وقبل التعثر بالتعادل مع فياريال الجولة الماضية.

نتائج الملكي على صعيد الليجا في الآونة الأخيرة ليست مرضية إلى حدٍ كبير، وربما أن الإصابات والغيابات الكبيرة هي سبب هذا التذبذب، فمُنيّ الميرينجي بهزيمة من فالنسيا ثم تعادل الجولة الماضية مع فياريال بهدف لكل منهما.

مارسيلو لعب على الظهير الأيسر ليعود أساسيًا ويذكر جماهير ريال مدريد بجبهته الدفاعية وما تحمله من ثغرات قاتلة ومساحات لا تنتهي بالنسبة للاعبي الخصم.

وبوجود ظهير ليس بظهير وهو لوكاس فاسكيز، ومارسيلو الذي اعتاد أن يترك جبهته مستباحة، كان من المفهوم للغاية أن يكون جانبي الملعب لصالح رجال بابلو ماشين.

وبالأرقام، يبدو أن حضور مارسيلو ينبئ بكوارث كبرى بالنسبة لريال مدريد أكثر من الكوارث التي تعد بها غيابات لاعبين مؤثرين كالقائد سيرخيو راموس والمهاجم الأساسي كريم بنزيما.

ووفقًا للإحصائيات فإن مارسيلو قد لعب دورًا كبيرًا بالسلب في هزائم ريال مدريد منذ أغسطس من العام 2018 وحتى مباراة اليوم التي شهدت حضورًا سيئًا منه خاصة على المستوى الدفاعي.

في هذه الفترة لعب ريال مدريد 58 مباراة بحضور مارسيلو و63 مباراة بغيابه، في غيابه خسر في 8 مباريات فقط بينما في حضوره جاءت الكارثة بخسارتهم في 20 من المباريات الـ 58 التي خاضوها.

في حضور مارسيلو تلقى ريال مدريد 76 هدفًا مقابل 55 فقط في وجوده، وعلى مستوى التسجيل سجل ريال مدريد 125 هدفًا بدونه و106 فقط بحضوره الذي كان أقل من حيث كل شيء تقريبًا على مستوى الأرقام.

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وفي مباراة اليوم جاءت الركلة ضربة قد تكون قاضية بمباراة ثالثة على التوالي في الدوري الإسباني بلا فوز ليصر زيدان بخياراته. على وضع مستقبله على المحك بعد أن قاده الاعتدال الأوروبي إلى منطقة دافئة نسبيًا..