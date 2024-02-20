نصائح فايزة العماري؟ ادفع لمبابي مقابل استخدام احتفاله الشهير!

طريقة باتت مميزة لدى النجم الفرنسي..

يتطلع كيليان مبابي لتسجيل احتفاله بالطريقة التي يضم فيها ذراعيه كعلامة تجارية تحمل اسمه بحيث تكون لها حقوق استخدام وملكية فكرية في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي.

هذا ما أكدته شبكة "كادينا كوبيه" الإسبانية، والتي أفادت بأن تسجيل العلامة التجارية لمبابي سيكون صالحًا في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا، وسيكون محترمًا قانونيًا كملكية فكرية له.

هذا يعني أن أي منتجات أو علامة تجارية تتضمن احتفاله أو اسمه ستكون مطلوبة للحصول على إذن من مبابي نفسه من أجل استخدام كليهما، أو من المحتمل أن يتم الدفع لمبابي مقابل استخدامها.

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هذا معتاد بالنسبة للنجوم الكبار، فينيسيوس جونيور لديه بالفعل 3 علامات تجارية مسجلة، وكريستيانو رونالدو يملك 6، بينما يملك ليونيل ميسي 4 علامات تجارية.

ومن المرتقب أن يعلن كيليان مبابي خلال الأشهر المقبلة عن ناديه الجديد، الذي يرجح بشكل كبير أن يكون ريال مدريد الإسباني.