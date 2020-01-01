نشرة ميلان اليوم | تونالي الأفضل وإبراهيموفيتش يعود

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 14 من ديسمبر.

عودة إبراهيموفيتش للتدريبات، وحصول تونالي على جائزة أفضل لاعب شاب في إيطاليا، بالإضافة للصفقات التي يبحث عنها الفريق ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الإثنين الموافق الـ 14 من ديسمبر.

تونالي أفضل لاعب شاب في إيطاليا

أعلنت صحيفة "توتو سبورت" عن فوز ساندرو تونالي لاعب ميلان بجائزة أفضل لاعب شاب في إيطاليا.

جاء هذا خلال احتفالية جائزة الفتى الذهبي والتي حققها إرلينج هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

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تحديد موعد مفاوضات تجديد عقد هاكان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن موعد التفاوض بشكل رسمي بين وكيل هاكان تشالهان أوغلو وإدارة ميلان.

جاء هذا بحسب ما ذكر "توتو ميركاتو ويب"، والذي أكد أن الجلسة ستكون يوم الأربعاء حال نجح الوكيل في مغادرة ألمانيا التي فرضت حالة إغلاق مؤخرًا بسبب كورونا.

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لورينزو بيليجريني تحت أنظار ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن التفاوض بين لورينزو بيليجريني لاعب روما وفريقه لا يسير بشكل جيد في الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكر "توتو ميركاتو ويب"، فنادي ميلان يراقب الموقف للحصول على خدمات اللاعب، ومعه إنتر ويوفنتوس.

إبراهيموفيتش يعود لتدريبات ميلان

عاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لتدريبات ناديه ميلان بعد غياب دام منذ مواجهة نابولي الأخيرة.

ولم يتحدد موقف اللاعب من مواجهة جنوى التي تقام يوم الأربعاء، وسيتم تحديد موقفه في تدريبات الثلاثاء.