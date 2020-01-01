نشرة ميلان اليوم | التفوق على برشلونة وهاكان يبتعد

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 13 من ديسمبر 2020.

تفاصيل المفاوضات مع هاكان تشالهان أوغلو والتفوق على برشلونة والصراع على مدافع الدوري الأمريكي ومفاوضات فلوريان توفان ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 13 من ديسمبر 2020.

ميلان ينهي خطة ضم توفان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد أنهى خطة ضم اللاعب فلوريان توفان من صفوف مارسيليا الفرنسي.

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جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي مستعد لمنح اللاعب عقدًا بقيمة ثلاثة مليون يورو في الموسم لمدة أربعة مواسم على أن ينضم بشكل مجاني في الصيف.

مسافات كبيرة بين طلبات هاكان وعرض ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن الفارق بين عرض نادي ميلان لتجديد عقد اللاعب هاكان تشالهان أوغلو وطلبات وكيل اللاعب كبير للغاية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، والتي أكدت أن اللاعب يطلب سبعة مليون يورو في الموسم بينما يعرض ميلان ثلاثة فقط، ويصل وكيل اللاعب هذا الأسبوع لبدء المفاوضات بشكل أكثر جدية".

ميلان يتفوق على برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ميلان قد أوشك على حسم صفقة اللاعب أوزان كاباك من صفوف شالكه الألمانية.

جاء هذا بحسب ما ذكر "دون بالون"، والذي أكد أن ميلان اتفق على ضم اللاعب مقابل 25 مليون يورو متفوقًا على برشلونة الذي أراد تعويض إصابة بيكيه به.

ميلان يدخل الصراع على مدافع الدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ميلان مهتم بالحصول على خدمات اللاعب بريان رينولدز مدافع فريق دالاس في الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه يهتم أكثر من نادي أوروبي بالحصول على خدمات اللاعب، لذلك سيحاول الفريق حسم موقفه منه سريعًا.