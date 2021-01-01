نشرة جول | وفاة والدة رونالدينيو وكين بديلاً لمبابي

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الأحد الموافق الـ 21 من فبراير 2021

إهتمام باريس سان جيرمان بهاري كين ووفاة والدة رونالدينيو ضمن أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الجمعة الموافق الـ 21 من فبراير 2021.

باريس سان جيرمان يريد هاري كين

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان يضع خطة بديلة في حال رحيل كيليان مبابي هذا الصيف او مع نهاية عقده في 2022.

وأوضحت الصحيفة ان إدارة نادي العاصمة الفرنسية يريد هاري كين من توتنهام.

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كارلو أنشيلوتي يرد على أخبار "تعب خاميس"

ردّ مدرب نادي إيفرتون كارلو أنشيلوتي على الخبر التي أوردته "دافينسا سينترال" بان اللاعب خاميس رودريغيز "يشعر بالتعب من الطقس في إنجلترا وأسلوب اللعب الضاغط في الدوري الإنجليزي".

وقال أنشيلوتي: "أتكلم مع خاميس يومياً وهو متأقلم في المدينة ومرتاح، كانت لديه مشكلة في عضلة الساق سابقاً وهو الآن بخير".

شرط هالاند للخروج من دورتموند

ذكرت صحيفة "الاس" ان لاعب نادي دورتموند ايرلينج هالتاند يسعى للحصول على 90 مليون يورو من عقده القادم كلاعب محترف.

ويريد هالاند الحصول على عقد مدته خمس سنوات، على أن يحصل على 18 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة فريقه الجديد.

كاكا إلى مدريد - الأسوأ 🥺

أليكسيس سانشيز إلى يونايتد - الأسوأ 🙄

فان دايك إلى ليفربول - الأفضل 😎



شاهدوا كوكبة من النجوم ضمن أفضل وأسوأ صفقة في كل نادٍ من كبار أوروبا 🧐



شاركونا بأفضل وأسوأ صفقة شاهدتها ـــــــــــــــــــــــــــــ؟🤔 pic.twitter.com/i0PoL5kSty — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2021

وفاة والدة رونالدينيو

تعرّض النجم البرازيلي رونالدينيو جاوتشو لفاجعة كبيرة برحيل والدته بعد صراع مع مرض كورونا.