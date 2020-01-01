نشرة جول | هيريرا يرفض الاحتفال بالدوري ورايولا يكذب مخيتاريان

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رفض أندير هيريرا الاحتفال بفوز باريس سان جيرمان بالدوري وتكذيب مينو رايولا للاعبه هنريك مخيتاريان بخصوص مصيره مع آرسنال ضمن أبرز أخبار الكرة اليوم، 7 مايو 2020.

أندير هيريرا يرفض الاحتفال

ذكر لاعب باريس سان جيرمان أندير هيريرا أنه ليس سعيد بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي بالطريقة التي حصل عليها بعد إلغاء المسابقة، وأنه كان يتطلع للفوز به في الملعب.

وأشار اللاعب في حواره مع "ESPN" إلى أحقية فريقه باللقب بسبب الفارق الكبير مع مارسيليا، ولكنه كان يفضل أن يكون التتويج به في الميدان وليس بتلك الطريقة.

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أولاس يطالب بعودة الدوري الفرنسي

طالب جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، أن يتم إعادة النظر في مسألة إلغاء مسابقة الدوري الفرنسي، وأنه يأمل في إعادة الحياة للمسابقة وعدم إلغائها.

وأشار أولاس في تصريحاته إلى الخسائر المادية البالغة 700 مليون يورو بسبب عدم إكمال الدوري، وأيضاً إلى خطة ألمانيا وعدد من الدول لاستكمال الدوريات، وتسرع فرنسا باتخاذ القرار.

رايولا يرد بخصوص تصريحات مخيتريان

أكد مينو رايولا أن وكيله هنريك مخيتاريان لم يدلي بأي تصريحات مؤخراً بخصوص مستقبله مع آرسنال، وأنها أخبار كاذبة لا أساس لصحتها.

صحيفة "كوريري" كانت قد نقلت تصريحات للأرميني ذكر فيها أن وقته في آرسنال قد انتهى، وأنه يأمل أن يتوصل لاتفاق مع روما للاستمرار نهائياً.

صانع الألعاب يلعب على سبيل الإعارة من النادي اللندني في العاصمة الإيطالية منذ بداية الموسم، ولم يتم التواصل بين الناديين بشكل رسمي لاستمراره نهائياً.

صراع لضم ألابا

بحسب "سبورت 1" الألمانية، الثنائي يوفنتوس وإنتر سيدخلان في صراع الصيف المقبل من أجل ضم ديفيد ألابا، نجم بايرن ميونخ.

اللاعب ينتهي عقده مع البافاري في 2021، ويحظى باهتمام عديد أندية القمة في أوروبا، ومن ضمنها يوفنتوس وتشيلسي بالتحديد.

التقرير ذكر أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، قد يحث فريقه على التعاقد مع النمساوي لتدعيم يسار الدفاع كما حاول أثناء فترته في لندن مع البلوز.