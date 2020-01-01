نشرة جول | منافسة رباعية على راكيتيتش وكورونا ينقذ باريس

كل جديد كرة القدم في السادس من أبريل

بقاء نيمار ومبابي في باريس والمنافسة القوية على راكيتيتش يتصدران أخبار فرق أوروبا للسابع من إبريل 2020.

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مولر مستمر مع بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ تجديد تعاقده مع لاعبه توماس مولر حتى عام 2023.

اللاعب الذي يتواجد داخل جدران النادي البافاري منذ عام 2004 أصبح أول لاعب من الرباعي المنتظر يجدد تعاقده.

بايرن سيواصل محاولاته لتجديد تعاقد الثلاثي المتبقي تياجو ألكانتارا وديفيد آلابا ومانويل نوير.

أتليتكو يدخل على خط التعاقد مع راكيتيتش

انضم نادي أتليتكو مدريد لسباق الأندية الراغبة في التعاقد مع إيفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة الإسباني.

يحاول إيه سي ميلان الحصول على خدمات اللاعب بينما تتجه رغبة برشلونة نحو انتقاله لإنتر ليكون جزء من صفقة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

صحيفة سبورت أكدت أن رغبة إيفان راكيتيتش هي العودة لفريقه السابق إشبيلية ليختتم مسيرته هناك.