نشرة جول | عودة بايرن للتدريبات رغم كورونا وعيسى ماندي على رادار عملاق إسبانيا

كل جديد كرة القدم في السادس من أبريل

عودة بايرن للتدريبات وعروض عيسى ماندي يتصدران أخبار الفرق الأوروبية في السادس من إبريل.

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أتلتيكو مدريد يستهدف ضم عيسى ماندي

دخل المدافع الجزائري عيسى ماندي لقائمة أتلتيكو مدريد لتدعيم الدفاع في الصيف المقبل.

حسب موندو ديبورتيفو،، فإن أتلتيكو كان ضمن المهتمين بضم ماندي دون الدخول لمراحل متقدمة ولكنه الآن سيرفع درجة اهتمامه بالمدافع الجزائري في ظل تراجع مستوى دفاع الفريق الموسم الحالي.