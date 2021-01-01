نشرة جول | سيميوني يرد على الخسارة.. وتحذير لتوخيل

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الجمعة الموافق الـ 20 من فبراير 2021

خسارة اتلتيكو مدريد من ليفانتي وردود فعل المدرب سيميوني ضمن أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الجمعة الموافق الـ 20 من فبراير 2021.

سيميوني يرد على الخسارة:

بعد خسارته من ليفانتي في الدوري الاسباني خرج المدرب دييجو سيميوني معترفاً ان المجهود "لم يكن كافياً في الشوط الثاني"، لكنه أكّد ان "خلال كل صراع على لقب تتكرر الاحداث نفسها، وكل فريق قوي سيتعرّض لهذه المواقف".

وقال سيميوني: "أريد أن أركّز على الإيجابيات فقط، على عودة موسى ديمبيلي، تطور نسق جواو فيليكس ومستوى فيليبي مونتيرو ورينان لودي في الشوط الثاني".

ليفانتي يخطف 4 نقاط من أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة في الليجا خلال 4 أيام فقط!



📆17 فبراير 2021:



⭕️ ليفانتي يتعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق.



📆20 فبراير 2021:



✅ليفانتي يهزم أتلتيكو بثنائية نظيفة pic.twitter.com/DBxfpgUPiu — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2021

ليدز يونايتد و"ما بعد بييلزا"

كشف عضو مجلس إدارة نادي ليدز يونايتد أندريا رادريزاني ان النادي يُجهّز نفسه لفترة ما بعد انتهاء عقد المدرب مارسيلو بييلزا.

وكشف ان النادي "متفائل" بتمديد عقد المدرب لكنه يريد ان تكون لديه خطة بديلة.

هالاند يتعملق من جديد

قاد إرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند لفوز ساحقٍ على مضيفه شالكه في ديربي الرور بعد إحرازه لهدفين من رباعية أسود الفيستيفاليا في الرويال بلوز، بالمباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

اشترك هالاند في 16 مباراة بصورة أساسية هذا الموسم مع دورتموند سواءً في فترة المدرب لوسيان فافر أو خليفته إيدين تريريزيتش، وقد سجل خلالهم 16 هدفًا أيضًا.

منذ بداية مسيرته الكروية، سدد إيرلينج هالاند 111 تسديدة على المرمى.👟



سجل 79 هدفا. 👏 pic.twitter.com/5jno92h9lB — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2021

تحذير لتوخيل من عواقب تبديل أودوي

حذّر نجم تشياسي السابق جو كول مدرب البلوز من "عواقب" تبديل هودسون اودوي في منتصف الشوط الأول امام ساومثبتون.

وقال كول: "قرار التبديل مع الدقيقة 30 جريء جداً ويكشف عن شخصية توخيل، لكن تبعات هذا القرار قد تظهر خلال 24 ساعة، أودوي يمكن ان يُعطيك لحظات ساحرة، والطريقة التي خرج بها تُنذر بالسوء".

من جهته قال توخيل في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "جلبنا كالوم هودسون لكنني لم أكن سعيدًا بطاقته وسلوكه وضغطه المضاد، لقد قمت بإخراجه لأننا نطلب أن يمنح اللاعب 100% مما لديه، شعرت أنه ليس في الحالة الصحيحة لمساعدتنا".