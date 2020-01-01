نشرة جول اليوم | سيميوني يتصل بواندا وعقوبة بسبب سيارة في بايرن

ما جديد الكرة العالمية هذا الصباح؟

عودة اهتمام أتلتيكو مدريد بماورو إيكاردي وعقوبة في بايرن ميونخ بسبب سيارة كينجسلي كومان في مطلع أخبار الكرة صباح 17 أبريل 2020.

سيميوني يخاطب واندا

ذكرت "توتوسبورت" أن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، فتح قنوات الاتصال من جديد مع ماورو إيكاردي، لاعب بي إس جي، وذلك عبر زوجته ووكيلته واندا نارا.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن مهاجم، وكان قريباً من إديسون كافاني، زميل إيكاردي في باريس، الشتاء الماضي، ولكن النادي الفرنسي أوقف الصفقة.

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ويملك بي إس جي حق شراء إيكاردي من إنتر الصيف القادم مقابل قرابة 65 مليون يورو، بحسب الاتفاق بين الناديين الصيف الماضي بعد إعارة الأرجنتيني.

عقوبة غريبة في بايرن ميونخ

عاقب بايرن ميونخ لاعبه كينجسلي كومان بغرامة مالية مساء الخميس بسبب ذهاب الدولي الفرنسي لمقر تدريبات الفريق بسيارة من ماركة ميرسيدس.

وبحسب "بيلد"، فالنادي الألماني يملك عقداً مع شركة أودي، وبالتالي قيادته للمرسيدس يسبب مشكلة لناديه، مما جعل اللاعب يعتذر عن تصرفه.

سكيلوتو يخطب ود هيجواين

تحدث جييرمو سكيلوتو، مدرب لوس أنجلوس جالاكسي، عن حلمه بأن ينضم مواطنه الأرجنتيني جونزالو هيجواين لصفوف فريقه الموسم المقبل.

مصير المهاجم المخضرم ليوفنتوس يبدو غير واضحاً في ظل الحديث عن عدم تمديد عقده وسعي السيدة العجوز لبيعه، مما فتح باب الحديث عن عودته لريفر بليت.

ديشان يتحدث ويساند في زمن الأزمة

أكد مدرب فرنسا ديديه ديشان أنه لا يضع قيوداً معينة على لاعبيه، ويمنحهم حرية التصرف والتدرب، خصوصاً في الأوقات الصعبة مثل الحالية بسبب أزمة كورونا.

المدير الفني ذكر أنه تأثر كثيراً بفترته مع يوفنتوس عن تلك التي قضاها في نانت، مشيراً إلى أن النادي الإيطالي يعتبر مدرسة كروية ساهمت في تكوين فكره.

مولر في طوكيو 2021؟

أوضح ستيفان كونتز، مدرب المنتخب الألماني الأوليمبي، أنه يأمل أن يكون قادراً على استدعاء نجم بايرن ميونخ توماس مولر للمشاركة في الأوليمبياد القادمة.

كوتز أكد وجود مولر في القائمة التي كانت ستلعب في طوكيو الصيف المقبل قبل تأجيل البطولة، وذكر أن الفريق الذي سيلعب الدورة العام المقبل يبقى مجهولاً.

تورينو يطارد مهاجم باريس

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن تورينو يسعى لتعزيز هجومه بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان إيريك تشوبو موتينج الصيف القادم.

وبحسب "توتوسبورت"، المهاجم الكاميروني يعد معوضاً مثالياً حال رحيل سيموني زازا، خصوصاً وأن عقده في باريس ينتهي بحلول نهاية الموسم.