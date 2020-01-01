نشرة جول | رحيل رئيس آرسنال وتكريم نجم بايرن ميونخ

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مغادرة رئيس آرسنال تشيبس كيسويك لمنصبه وجائزة أفضل لاعب في جولة الدوري الألماني ضمن أبرز أخبار اليوم 28 أبريل 2020.

رحيل رئيس آرسنال عن منصبه

أعلن نادي آرسنال رحيل رئيس النادي تشيبس كيسويك والذي تولى المنصب من 2013 الماضي.

المزيد من الفرق

وذكر مالك النادي ستان كرونكي في بيان رسمي إنّ كيسويك سوف يرحل عن النادي ويتشكل مجلس لإدارة الجانرز مكون من ستان وجوش كرونكي وفيليب هاريس وكين فرير.

نجم بايرن ميونخ الأفضل في جولة الدوري الألماني

أعلن الموقع الرسمي للدوري الألماني فوز جوشوا كيميتش بجائزة أفضل لاعب في الجولة 28 من الدوري الألماني.

كيميتش سجل هدف فوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند في الكلاسيكير الألماني.

أسطورة برشلونة يعود إلى التدريب

يقترب فيكتور فالديز، أسطورة برشلونة، من العودة إلى التدريب بعد إقالته من فريق الشباب الكتالوني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فالديز سوف يعمل في فريق هورتا بدوري الدرجة الثالثة الإسباني.

كانتي يقتنع أخيرًا بالعودة إلى تدريبات تشيلسي

عاد نجولو كانتي، لاعب تشيلسي، إلى تدريبات الفرق رغم قلقه من استكمال المسابقة في ظل وباء كورونا.

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استمرار إصابة نجم بايرن ميونخ

كشف صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ تياجو ألكانتارا لا يزال غير قادر على المشاركة في المباريات مع نادي بايرن ميونخ.

وأكدت الصحيفة صعوبة مشاركة اللاعب أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني.

لاعب ريال بيتيس يؤجل الانضمام إلى برشلونة

أكد إيمرسون، لاعب برشلونة المعار إلى صفوف ريال بيتيس، أنّه يفضل العودة إلى النادي الكتالوني في 2021.

وأشار إلى رغبته في إتمام عقده مع ريال بيتيس وعدم العودة إلى النادي الكتالوني سوى في 2021.