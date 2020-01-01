نشرة جول اليوم | هالاند يوضح حقيقة رحيله ونجوم آرسنال يحسمون مصيرهم

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إرلينج هالاند يناقش مسألة مغادرة بوروسيا دورتموند، وآرسنال يحسم مصير نجومه ضمن أبرز أخبار نشرة جول اليوم، 26 يونيو 2020.

هالاند يختار البقاء

أوضح إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، مع "Funke Media Group" أنه مستمر في صفوف ناديه لمدة طويلة، خصوصاً أنه وصل فقط الشتاء الماضي.

النرويجي أكد أنه بالفعل في أحد أفضل أندية العالم ويخطط لمستقبل طويل معه، مؤكداً عدم صحة التقارير عن رحيله في المستقبل القريب.

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سيبايوس يرحب بالبقاء في آرسنال

رحب داني سيبايوس، لاعب آرسنال المُعار من ريال مدريد، بالاستمرار مع المدفعجية في الموسم المقبل، وذلك في تصريحات مع "إل لارجيرو".

متوسط الميدان الإسباني أكد أن مستقبله بيده هو، إذ أشار إلى صعوبة أن يلعب باستمرار في صفوف النادي الملكي، مشدداً على عدم وجود مشاكل مع زيدان.

وأضاف سيبايوس أن ريال بيتيس يبقى حلاً مناسباً له، كذلك الاستمرار في البريميرليج، مشيداً بمدربه الحالي في آرسنال ميكيل أرتيتا.

اتجاه لرحيل جيندوزي

ذكرت "ليكيب" أن ماتيو جيندوزي قد يغادر آرسنال بحلول نهاية الموسم الجاري ويبحث عن فريق جديد بعد مشاكله الأخيرة.

الصحيفة الفرنسية تحدثت عن الأسباب وراء قرار اللاعب الشاب وأشارت إلى قلة مشاركاته كأساسي، بالإضافة لاستبعاده مؤخراً بعد تصرفاته في لقاء برايتون.

تشيلسي يجدد عقد لاعبه

جدد تشيلسي عقد لاعبه الهولندي ماركو فان جينكل رغم معاناته من إصابة على مستوى الركبة منذ 2018 أبعدته عن الملاعب.

اللاعب أكد المفاوضات مع ناديه الأصلي في تصريحات مع "AD" وذكر أنه سيعود لاعباً في صفوف النادي اللندني ولكن مع الفريق الرديف.

الهولندي أمضى معظم فترته مع البلوز مُعاراً رغم انضمامه لصفوفه قبل ثمان سنوات، وآخر محطاته كانت في صفوف بي إس في إيندهوفن.

باريس سان جيرمان يستعد للبطولات

سيعود باريس سان جيرمان رسمياً للتدريبات صباح اليوم الجمعة استعداداً لخوض الفريق منافسات كأس فرنسا وكأس الرابطة، بالإضافة لدوري الأبطال في الشهور المقبلة.

لاعبو النادي خضعوا للفحوصات الطبية الخاصة بكورونا قبل يومين، ويعودون اليوم للتدريبات الجماعية، وينتظر أن يعقد المدرب توماس توخيل مؤتمراً صحفياً بعد الخصة التدريبية.

بواتينج: فان دايك الأفضل في العالم

اختار نجم بايرن ميونخ جيروم بواتينج نظيره في ليفربول فيرجيل فان دايك كأفضل مدافع بالعالم في الوقت الراهن.

قلب الدفاع الألماني أيضاً أشار إلى قائد ريال مدريد سيرخيو راموس ونجم نابولي كاليدو كوليبالي ضمن اختياراته، وذلك في حديث مع الجماهير.