نشرة جول اليوم | هافيرتس يحسم قراره ومانشستر سيتي يريد لاوتارو

أنباء غير سارة لبرشلونة في سوق الانتقالات

مع دخول الموسم في الجولات الأخيرة، تشتعل أنباء سوق الانتقالات الصيفية، وسط منافسة شرسة من أندية أوروبا على العديد من المواهب البارزة.

بداية من حسم كاي هافيرتس لمستقبله، وصراع بايرن ميونخ مع ليفربول على نجم إشبيلية، نستعرض أهم ما جاء من أخبار تخص عمالقة أوروبا صباح اليوم الخميس.

صفقة غريبة لمانشستر يونايتد

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تقارير إنجليزية تؤكد رغبة مانشستر في التعاقد مع جيف هيندريك لاعب وسط بيرنلي، بعد تألقه مع فريقه هذا الموسم.

اللاعب عقده ينتهي مع بيرنلي هذا الصيف، وهو ما يجذب أولي جونار سولشاير لفكرة ضمه من أجل تدعيم وسط الشياطين الحمر.

مانشستر سيتي يريد لاوتارو

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، وسط منافسة قوية مع برشلونة.

النادي الإنجليزي يعتبر الأرجنتيني هو البديل الأنسب لمواطنه سيرخيو أجويرو، مع استعداده لتلبية المطالب المادية لإنتر من أجل التعاقد معه.

قرار هافيرتس

جدل كبير شهدته الفترة الماضية حول مستقبل كاي هافيرتس صانع ألعاب ليفركوزن الألماني، سواء بالانتقال إلى بايرن ميونخ أو أي فريق آخر.

صحيفة "كيكر" الألمانية، كشفت عن قرار اللاعب النهائي بالانتقال إلى صفوف تشيلسي، لينضم إلى كتيبة المدرب فرانك لامبارد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

وفي نفس السياق أكدت صحيفة "بيلد" أن ليفركوزن أبدى استعداده للحصول على جزء من هذا المبلغ في صورة إضافات ومكافآت مستقبلية.

الأنظار تتجه نحو زاها

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت اهتمام كل من بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، بالحصول على خدمات الظهير الإيفواري ويلفريد زاها.

اللاعب الذي كان قريباً من آرسنال الصيف الماضي يستعد للرحيل عن كريستال بالاس، وسط اهتمام أيضاً من إيفرتون ونيوكاسل يونايتد.

رحيل إريكسن

أنباء صادمة وغير متوقعة قادمة من إيطاليا، حول رغبة إنتر في التخلي عن خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن في الصيف.

شبكة "SportMediaset" الإيطالية أكدت تخطيط أنطونيو كونتي مدرب إنتر لبيع اللاعب، بعد انتقاله للفريق في يناير الماضي.

جدل حول ألابا

ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، ينتهي عقده مع النادي الألماني في يونيو 2021 مع تعثر محادثات التوقيع على عقد جديد.

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برشلونة يعتبر من أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، ووفقاً لـ"سكاي سبورتس"، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يريد ضم الدولي النمساوي هذا الصيف.

بايرن ميونخ يزاحم ليفربول

دييجو كارلوس مدافع إشبيلية، يعتبر من أهم أهداف المدرب يورجن كلوب، من أجل تدعيم دفاع ليفربول، ليصبح الشريك الأنسب للهولندي فيرجيل فان دايك.

صحيفة "كيكر" الألمانية، أكدت دخول بايرن ميونخ في السباق، بعد متابعة طويلة لتطور اللاعب مع الفريق الإسباني هذا الموسم.