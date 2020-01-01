نشرة جول اليوم | نوير يدعم لوف، وحكم "يد الرب" يتذكر مارادونا

أبرز أخبار كرة القدم العالمية اليوم، الأحد، 6 ديسمبر 2020

دعم مانويل نوير بقاء يواخيم لوف مدربًا لألمانيا، وحوار علي بن ناصر حول هدف دييجو مارادونا الشهير في إنجلترا ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، الأحد، 6 ديسمبر 2020.

بن ناصر: ساهمت في هدف القرن لمارادونا، وهذا موقفي من لمسة اليد

أكد علي بن ناصر، حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 1986، أنّه لم يشاهد لمسة يد مارادونا في هدفه الشهير باسم "يد الرب" موضحًا أنّ القرار اتخذه حكم الراية لأنّه كان بعيدًا عن اللقطة.

وأشار إلى أنّه ساهم في هدف القرن الذي أحرزه مارادونا بمراوغة نجوم إنجلترا مشيرًا إلى أنّ اللاعب تعرض للعرقلة أكثر من مرة لكنّه لم يمنحه مخالفة وفضل استمرار اللعب ليأتي الهدف.

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الطقس يتسبب في تأجيل مباراة بالدوري الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباراة أتالانتا وأودينيزي في الدوري بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة أوديني.

ولم يتم الإعلان عن موعد المباراة الجديد، إلا أنّه من المتوقع أن تُقام منتصف الأسبوع المقبل.

أسطورة مانشستر يونايتد: اسم جيرو يظلمه

أكد باتريس إيفرا، أسطورة مانشستر يونايتد، أنّ أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، يقدم مستويات رائعة لكنّه لا يحصل على المديح الكافي لأنّه فرنسي.

وأوضح أنّ لو اللاعب يحمل اسم جيرودينيو – في إشارة إلى كونه برازيليًا – لتمت الإشادة به، إلا أنّه دائمًا موضع انتقاد منذ أن كان في صفوف آرسنال.

نوير يدعم بقاء لوف في ألمانيا

أعلن مانويل نوير، قائد منتخب ألمانيا، دعمه استمرار يواخيم لوف مدربًا للمنتخب مشيرًا إلى أهمية التكاتف للخروج من الأزمات التي ضربتا المنتخب مؤخرًا.

وأوضح أنّ الجميع يتطلع للخطوة المقبلة في أمم أوروبا ويثق في قدرات الجهاز الفني.

لوف يحدد موعد مؤتمره الصحفي الأول منذ فضيحة إسبانيا

قرر يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عقد مؤتمر صحفي غدًا، الإثنين، للحديث عن موقف المانشافت.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها المدرب منذ الخسارة بسداسية نظيفة أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.