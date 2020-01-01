نشرة جول اليوم | نتيجة فحص ريبيري وخوف ألماني من حضور الجمهور

ما هي أحدث أخبار العالم اليوم

نتائج فحص الفرنسي فرانك ريبيري الخاصة بفيروس كورونا، وتحذيرات ألمانية من حضور الجماهير ضمن أبرز أخبار اليوم 9 مايو 2020.

فيورنتينا يعلن نتائج فحص ريبيري

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية نتيجة فحص فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا، والذي قضى فترة العزل الصحي في إقليم بافاريا الألماني.

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وقالت الوكالة إنّ ريبيري لم يتعرض للإصابة بوباء كورونا وجاهز للانضمام إلى تدريبات الفريق.

بارتي: الوضع في أتلتيكو مدريد مربكًا

كشف توماس بارتي، لاعب أتلتيكو مدريد، أنّه لم يعتد على التدريبات بالنظام الجديد وشعر بغرابة شديدة.

وأوضح اللاعب أنّه احتاج لبعض الوقت للتأقلم واستعادة النسق ليكون قادرًا على التعامل مع الوضع الحالي.

أتلتيكو مدريد عاد للتدريبات ولكن بشكل مفرد ولمدة أسبوعين قبل التدرب بصورة طبيعية.

قلق ألماني من حضور الجماهير

حذّر المدير الرياضي لنادي فرانكفورت الجمهور من محاولة التجمع لأجل حضور المباريات أو متابعتها من خلف الأبواب المغلقة.

وأكد في تصريحات مع شبكة ESPN أنّ هناك قلقًا من فكرة التجمهر بعد إلغاء الحضور الجماهيري، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر والبقاء في المنزل.

سانشيز مطلوب في روما

كشف تقارير صحفية إيطالية أنّ إنتر لن يبقى أليكسيس سانشيز وسوف يتركه يرحل بنهاية الموسم الجاري ويعود إلى مانشستر يونايتد.

ويحاول نادي روما التعاقد مع اللاعب في ظل رفض مانشستر يونايتد الحصول على خدماته.

لينو: آرسنال يمتلك مهاجمًا من طراز رفيع

أشاد لينو، حارس مرمى آرسنال، بالمهاجم جابرييل مارتينيلي، مؤكدًا أنّ الأخير يمتلك كل المقومات ليقود المدفعجية في المستقبل.

وقال: "رغم أنّه بعمر 18 عامًا فقط وجاء من البرازيل، لكنّه يتدرب بجد ويبذل كل ما لديه ليكون جزءًا من الفريق. أراه موهبة استثنائية".

تأتي هذه الإشادة في الوقت الذي يُتوقع رحيل بيير إيميريك أوباميانج من الجانرز.