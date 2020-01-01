نشرة جول اليوم | موعد انطلاق الدوري الفرنسي ورحيل جوتزه

ما هو جديد الكرة حول العالم؟

الرد على الدعاوي القضائية الخاصة ببعض الأندية في فرنسا بخصوص إلغاء الموسم الكروي، ورفض بايرن ميونخ تفعيل خيار شراء فيليبي كوتينيو ضمن أبرز أخبار اليوم، 23 مايو 2020.

موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري الفرنسي

حدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى والثانية.

واختار الاتحاد يومي 22 و23 أغسطس ليكون موعد انطلاق المسابقة.

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جوتزه يرحل عن دورتموند

أعلن مايكل زورك، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، رحيل ماريو جوتزه بنهاية الموسم الجاري.

وأكد زورك في تصريحات صحفية أنّ النادي اتفق مع اللاعب بصورة ودية على إنهاء مسيرته مع الفريق في الصيف.

حارس ليفربول مطلوب في الدوري الألماني

علم جول أنّ نادي هيرتا برلين طلب التعاقد مع لوريس كاريوس من ليفربول خلال الصيف المقبل.

كاريوس عاد إلى الريدز بعد فسخ إعاراته مع بشكتاش التركي.

رفض دعاوي إلغاء الدوري الفرنسي

رفضت محكمة فضائية في باريس الدعاوي المرفوعة من قبل ليون، أميان، وتولوز بخصوص إلغاء الدوري الفرنسي ، وعدم تأهل الأول أوروبياً، وهبوط الفريقين الآخرين.

وذكر البيان المرفق بأن الأمر ليس من اختصاص المحكمة، ويحق للأندية المتضررة اللجوء لمحكمة الدولة المختصة بتلك القضايا.

وكانت فرنسا ألغت مسابقة الدوري في 30 أبريل الماضي وأعلنت تتويج باريس سان جيرمان ، وهبوط الثنائي أميان وتولوز، وتحديد المتأهلين أوروبياً.

بلان يبحث عن عمل

أوضح "فوت ميركاتو" أن المدرب الفرنسي لوران بلان استعان بخدمات الوكيل الشهير جورجي مينديش من أجل مساعدته في العثور على وظيفة جديدة.

ومنذ رحيله في 2016 عن تدريب باريس سان جيرمان، ولم يتول المدرب السابق لفرنسا وبوردو المهمة الفنية لأي فريق رغم ترشيحه لأكثر من منصب.

بايرن يرفض شراء كوتينيو

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بوتشيتينو يرحب بالعودة للتدريب

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أتلتيك بيلباو يودع أدوريز

نظم أتلتيك بيلباو حفلاً وداعياً لنجمه أريتز أدوريز بمناسبة إعلانه اعتزال كرة القدم في الأيام الأخيرة بعد مشوار حافل في الملاعب الإسبانية.

واحتضن ملعب "سان ماميس" الاحتفالية الوداعية بتواجد لاعبي الفريق وأصدقاء وعائلة اللاعب، والذين جلسوا حوله في مسافات متباعدة احتراماً لقواعد التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.