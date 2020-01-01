نشرة جول اليوم | لاعب إسباني يرفض فحص كورونا وسون يظهر بملابس عسكرية

ما الذي يحدث في العالم الرياضي اليوم؟

رفض لاعب في الدوري الإسباني الخضوع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا كما ظهر لاعب توتنهام، مين سون، بملابس الجيش ضمن أبرز أخبار اليوم 6 مايو 2020.

لاعب بالدوري الإسباني يرفض فحص كورونا

رفض مدافع قادش رفائيل خيمنيز، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الخضوع لفحص فيروس كورونا.

وفسّر اللاعب في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" السبب وراء ذلك في رفضه للمخاطرة بحياته لأجل كرة القدم مهددًا بالاعتزال حال تقرر معاقبته.

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رسميًا.. إلغاء الدوري البلجيكي وإمكانية استمرار الكأس

أصدر الاتحاد البلجيكي بيانًا رسميًا يعلن إنهاء الدوري البلجيكي في الموسم الحالي ورفض الطعونات المقدمة.

ورغم إنهاء الدوري، إلا أنّ إقامة الكأس لا يزال ممكنًا على أن يكون في نهاية أغسطس المقبل.

سون يظهر بالملابس العسكرية في كوريا

ظهر سون وهو يتدرب بالملابس العسكرية في كوريا الجنوبية، بحسب ما نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

لاعب توتنهام المصاب استغل فترة التوقف لأجل تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية.

الحكومة الهولندية تحدد موعد الموسم الجديد من الدوري

كشف مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي، موعد تحديد الموسم المقبل من الدوري، إذ أعلن إمكانية خوض المباريات بداية من شهر سبتمبر.

وكانت الحكومة قررت إلغاء النسخة الحالية من الدوري الهولندي دون إعلان بطل في أبريل الماضي.

فيلايني وفيتسل ينقذان فريقهما السابق

دعّم مراون فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، وأليكس فيتسل، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، فريقهما السابق ستاندر ليج بعد إعلان إفلاسه وهبوطه للدرجة الرابعة.

فيلايني تبرع للنادي بمبلغ 3 ملايين يورو، بينما استثمر فيتسل في شركة اشترت ملعب النادي وأعاده لهم على سبيل الإيجار.