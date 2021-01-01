نشرة جول اليوم | كورونا تضرب إيطاليا وإسبانيا

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الجمعة الموافق الأول من يناير 2021.

تصريحات مايكل زورك مدير بوروسيا دورتموند وإصابات فيروس كورونا في أوروبا ضمن أهم أخبار الكرة العالمية ليوم الجمعة الموافق الأول من يناير 2021

زورك ينتظر تحسن أداء بوروسيا دورتموند

أكد مايكل زورك مدير نادي بوروسيا دورتموند أنه ينتظر تحسنًا واضحًا في أداء الفريق خلال الفترة المقبلة بعد النتائج الأخيرة.

وقال زورك: "أتوقع أن يتحسن الفريق كثيرًا، لا يوجد أي شخص في بوروسيا دورتموند حاليًا راضيًا عن تواجدنا في المركز الخامس".

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رغم قيمة الهدف.. كومان يكشف "رعبه" وهو يسجل الفوز بدوري أبطال أوروبا

كشف كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، أنه يرتعب من لعب الكرة برأسه لدرجة أن هذا الشعور ظلّ ملازمه أثناء تسجيله أحد أهم أهداف مسيرته بالموسم الماضي.

الدولي الفرنسي وضع هدف البافاري الوحيد في شباك باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود به النادي الألماني للتتويج بذات الأذنين بعد 7 سنوات من الغياب.

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باريس يطلب إريكسن وباريديس يعقد الصفقة

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب كريستيان إريكسن من صفوف إنتر مقابل نظيره ليوناردو باريديس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان"، والتي أكدت أن اللاعب الأرجنتيني يأبى مغادرة الفريق الفرنسي في الفترة المقبلة، مما يهدد الصفقة بالفشل.

نابولي يعلن إصابة لاعبه بكورونا

هالاند وحكيمي وإبراهيموفيتش وأنجح الصفقات في أوروبا لعام 2020

أعلن نادي نابولي عن إصابة لاعبه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة طبية مؤخرًا.

وأوضح النادي أن اللاعب لا يعاني من أي أعراض لكنه لن يتدرب مع الفريق وسيتم عزله لحين الشفاء.

كورونا يؤجل ديربي الأندلس

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس مهدد بالتأجيل بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أيه بي سي"، والتي أكدت أن نادي إشبيلية أوقف تدريباته اليوم بعد ظهور نتائج فحوصات كورونا بشكل إيجابي لعدد من عناصره.