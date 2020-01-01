نشرة جول اليوم | كورونا يضرب تشيلسي وتأجيل الدوري الإيطالي

ما هو جديد عالم الكرة؟

فيروس كورونا يضرب صفوف تشيلسي قبل انطلاق الموسم، واحتمالية لتأجيل الدوري الإيطالي ضمن نشرة جول اليوم، 27 أغسطس 2020.

احتمالية لتأجيل الدوري الإيطالي

ذكرت "لاجازيتا" أن الاتحاد الإيطالي يناقش فرضية تأجيل الجولة الأولى الأولى للسيري آ وموعد انطلاق البطولة المفترض في 19سبتمبر.

التقرير تحدث أن انتهاء موسم الثلاثي إنتر، أتالانتا، وسبيزيا المتأخر وما قد يتبعه من تأجيل لمباريات الثلاثي الافتتاحية هو السبب وراء طرح الفرضية.

المزيد من الفرق

ويشير التقرير إلى أن الاقتراح هو التأجيل أسبوع، وهو ما قد يؤثر على موعد نهاية المسابقة بنهاية مايو قبل أمم أوروبا التي ستستضيف إيطاليا مباريات بها.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري باجتماع الرابطة الخاصة بالدوري.

لا جماهير في ألمانيا

أكدت "دويتشه فيا" أن الحكومة الألمانية رفضت عودة الجماهير لمدرجات الدوري الألماني في الموسم المقبل حتى نهاية العام.

ويفترض أن يسمح بعودة التجمعات في الفعاليات الرياضية بداية من أكتوبر المقبل، ولكن الحكومة قررت أن الدوري سيلعب حتى نهاية العام دون جماهير.

كورونا يضرب تشيلسي

ذكرت "ميرور" أن الرباعي فيكاي توموري، ميسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، وتامي أبراهام يخضعون للعزل بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وعاد الرباعي من العطلة خارج البلاد، ولذا بحسب قواعد البلاد يجب أن يبقوا في العزل المنزلي لمدة 14 يوماً، بالتالي لا يشاركوا في التدريبات.

مصادر "جول" أوضحت أن العدد ليس فقط أربعة لاعبين، ولكن وصل إلى ثمانية في العزل المنزلي، دون معرفة الهوية الخاصة بهم جميعاً.

ويلعب تشيلسي مساء السبت أمام برايتون ودياً في استعداداته لاستئناف النشاط الكروي في إنجلترا منتصف سبتمبر.

إلغاء الدوري الأمريكي

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم إلغاء مباريات الجولة الحالية من المسابقة تضامناً مع عائلة جيكوب بليك الذي قتلته الشرطة ضرباً بالرصاص مطلع الأسبوع.

وكانت رابطة دوري المحترفين لكرة السلة اتخذت قراراً مماثلاً بعد التظاهرات الواسعة التي ضربت البلاد احتجاجاً على الواقعة.

رومينيجه يستبعد فرضية ميسي

استبعد كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، فرضية التعاقد مع النجم الأرجنيتيني ليونيل ميسي بسبب التأثير الاقتصادي للصفقة. المزيد هنا.

البافاري علق في حواره مع "توتوسبورت" على التعاقد بشكل نهائي مع إيفان بيريشيتش من إنتر وقال إن الأمر محل نقاش مع بيبي ماروتا، كما رفض التعليق على إمكانية ضم مواطنه مارسيلو بروزوفيتش بعد الحديث عن الأمر الأسابيع الماضية.

توتنهام يقترب من ظهير وولفهرهامبتون

أكدت عدة تقارير أن توتنهام حسم صفقة انضمام الظهير الأيمن لووفرهامبتون مات دوهيرتي مقابل قرابة 15 مليون جنيه استرليني.

اللاعب أصبح مثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعية بعد تداول تغريدة قديمة له على تويتر كشفت تشجيعه للغريم التقليدي آرسنال.