نشرة جول اليوم | كأس ألمانيا بلا جمهور وتقليد برايثوايت في إسبانيا

ما هي أبرز الأخبار في الكرة العالمية اليوم، الخميس، 18 يونيو

إعلان موقف الحضور الجماهيري في نهائي كأس ألمانيا بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن وتكرار لصفقة مارتين برايثوايت في الدوري الإسباني ضمن أبرز أخبار اليوم، الخميس، 18 يونيو.

الحكومة تحدد موقف الحضور الجماهيري لنهائي كأس ألمانيا

رفضت الحكومة الألمانية حضور الجماهير لنهائي كأس ألمانيا يوم 4 يوليو المقبل بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ.

وجاء سبب الرفض بعد السمح بالتجمعات شرط ألا تزيد على 1000 شخص في برلين حتى 30 أغسطس المقبل، مما يعني صعوبة فتح الباب للحضور الجماهيري.

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سيلتا فيجو يسير على خطى برشلونة في صفقة برايثوايت

أعلن نادي سيلتا فيجو إتمام التعاقد مع نوليتو من إشبيلية بعد دفع الشرط الجزائي وذلك بسبب إصابة حارس مرماه سيرجيو ألفاريز.

برشلونة كان أول من استفاد من هذا القانون في الدوري الإسباني بعد إصابة عثمان ديمبيلي وخروجه من القائمة لأجل ضم مارتين برايثوايت.

فاردي يحلم بالعودة إلى المنتخب الإنجليزي

أكد جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، رغبته العودة للعب مع المنتخب الإنجليزي مؤكدًا أنّه يعيش فترة رائعة في مسيرته الكروية.

وقال في حوار مع صحيفة "أتلتيك" أنّه يعيش في أفضل أحواله البدنية بعد فترة التوقف وجاهز لتقديم أفضل ما لديه.

روما يقرر إقالة مديره الرياضي

أعلن نادي روما إقالة جيانلوكا بيتراكي من منصبه مديرًا رياضيًا للفريق بأثر فوري.

وبحسب التقارير الصحفية فإن سبب الإقالة يرجع إلى الخلافات المتواصلة بينه وبين رئيس النادي جيمس بالوتا.

أوزيل يرفع شعار التحدي في وجه أرتيتا

علّق مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، على قرار استبعاده من قائمة مانشستر سيتي لأسباب فنية من المدرب ميكيل أرتيتا.

وقال عبر حسابه بموقع "تويتر": "مهما كانت الأسباب" في إشارة إلى تمسكه بالنادي رغم الظروف.

هاينكس: فليك قادر على التتويج بالثلاثية

أكد يوب هاينكس، مدرب بايرن ميونخ المتوج بالثلاثية في موسم 2012-2013، أنّ هانز فليك قادر على تكرار الإنجاز في الموسم الحالي.

وأكد هاينكس أن النسخة الحالية للفريق تمتلك روحًا كبيرة تذكره بما شاهده من فريق 2013.

بايرن ميونخ حقق لقب الدوري الألماني ووصل لنهائي الكأس وبات قريبًا من ربع نهائي الأبطال بعد الفوز على تشيلسي ذهابًا بثلاثية نظيفة.