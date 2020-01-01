نشرة جول اليوم | فيليكس أفضل من كاكا، ومصير كأس إيطاليا

ما هي أبرز أخبار اليوم 13 مايو

المقارنة بين كاكا وجواو فيليكس وموقف عودة كأس إيطاليا ضمن أبرز أخبار اليوم 13 مايو 2020.

كاكا: فيليكس أفضل مني

كشف الأسطورة البرازيلية، كاكا، أنّ جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد أفضل منه على المستوى الفني، مؤكدًا احتياجه للوقت للتأقلم مع الروخي بلانكوس.

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كاكا تواجد في بث مباشر مع فيليكس ونصحه بتطوير نفسه على المستويات الفنية والتكتيكية ليقدم أفضل ما لديه مع أتلتيكو مدريد.

فيليكس: أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية

وفي البث ذاته، كشف فيليكس عن أحلامه، إذ يرغب في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا كهدف جماعي والتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

كما كشف عن رغبته في تكرار ما حققه كاكا في عام 2007، مؤكدًا أنّ هناك أساطير في الكرة لم تحصد هذه البطولات في مسيرتها بالكامل.

كاكا في 2007 حقق دوري أبطال أوروبا بجانب كأس العالم للأندية والتتويج بالكرة الذهبية ولقب أفضل لاعب في العالم.

الكشف عن مصير كأس إيطاليا

كشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية خطة استئناف كأس إيطاليا بعد تحديد موعد عودة الدوري يوم 13 يونيو.

وذكرت أنّه بحسب الجدول المتوقع للمباريات، فإن هناك فراغ يومي 1 و22 يوليو مما قد يجعلهما توقيتًا مناسبًا لمباراتي نصف النهائي.

"كنت أفضل من ميسي ورونالدو ونيمار"

اعتبر إدميلسون، لاعب منتخب البرازيل السابق، أفضل من ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، والهداف التاريخي لريال مدريد كريستيانو رونالدو، وجناح باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا.

إدميلسون أرجع ذلك لقدرته على الفوز بكأس العالم في 2002، مشيرًا إلى أنّ الثنائي ميسي ونيمار قد يتفوقان عليه حال نجحا في تحقيق لقب المونديال.

إلغاء دوري جديد بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم إلغاء مسابقة الدوري واعتماد فوز مازيمبي بالبطولة لكونه المتصدر بفارق 11 نقط عن الوصيف فيتا كلوب.

وضمن الفريقان المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.