نشرة جول اليوم | فليك يشيد بلاعب بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد يتحدى تشيلسي

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية اليوم، التاسع من يونيو 2020.

محاولات مانشستر يونايتد إفساد صفقة تشيلسي ، وإشادة هانز فليك بنجم بايرن ميونخ ضمن أهم أخبار كرة القدم اليوم، التاسع من يونيو 2020.

فليك يشيد بمستوى ألفونسو ديفيس

أشاد هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، بالمستوى الذي يقدمه ألفونسو ديفيس خلال الموسم الجاري.

وقال في المؤتمر الصحفي للقاء فرانكفورت في كأس ألمانيا: "ديفيس تطور بصورة مذهلة وبالأخص على الصعيد الدفاعي رغم صغر سنه وبداية مسيرته في مركز الجناح".

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وتابع: "نحلل فرانكفورت قبل المواجهة الثالثة لهم في الموسم ويجب علينا التركيز لمدة 90 دقيقة لأجل التفوق على المنافس".

مانشستر يونايتد يستغل انسحاب ليفربول لينافس تشيلسي على فيرنر

كشفت شبكة "سكاي" الألمانية أنّ مانشستر يونايتد مستعد للدخول في مفاوضات مع لايبزيج للتعاقد مع تيمو فيرنر بعد انسحاب ليفربول.

وأشارت الشبكة إلى أنّه رغم اقتراب تشيلسي من إتمام الصفقة، لكن مانشستر يونايتد يستطيع التفوق ماديًا على كتيبة فرانك لامبارد.

75 مليون تحسم مصير هافيرتس لتشيلسي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ تشيلسي مستعد للتعاقد مع كاي هافيرتس من باير ليفركوزن مقابل 75 مليون إسترليني.

وأكدت الصحيفة أنّ اللاعب الألماني مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية.

بالوتيلي محروم من التدريب مع بريشيا

رصدت عدسات الصحف الإيطالية اللاعب ماريو بالوتيلي وهو يتجه إلى تدريبات فريقه، بريشيا، صباح اليوم، الثلاثاء.

ولكن بعد دقائق، تم منع بالوتيلي من الدخول إلى التدريبات بواسطة رجال الأمن ليغادر النادي.

كما تشاجر اللاعب الإيطالي مع الصحفيين خارج مقر النادي أثناء محاولة التواصل معه ومعرفة المشكلة بينه وبين الفريق.

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مدرب انجلترا ينصح سانشو بالرحيل

أكد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أنّ أي خطوة في مستقبل سانشو والرحيل عن بوروسيا دورتموند سيكون تحديًا كبيرًا.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي"، أشاد ساوثجيت بالمستوى الذي يقدمه مع دورتموند مؤكدًا قدرة اللعب على التحسن حال الرحيل عن الفريق الألماني.