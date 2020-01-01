نشرة جول اليوم | فليك يختار الأفضل بين نوير وليفاندوفسكي وتوخيل يشيد بالثنائي الذهبي

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المؤتمر الصحفي لهانز فليك قبل مواجهة بايرن ميونخ مع هوفنهايم، والخاص بمدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل عن لقاء ريمس ضمن نشرة جول اليوم، 26 سبتمبر 2020.

فليك: صعب الاختيار بين ليفاندوفسكي ونوير

تحدث هانز فليك عن ترشيح الثنائي روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير لجائزة أفضل لاعب أوروبي، وقال إن النجمين يستحقان الجائزة ولجنة التحكيم الخاصة بالأمر ستحدد الفائز، وعلى اللاعبين التعايش مع القرار.

فليك أشاد بخافي مارتينيز وفريق إشبيلية، وأكد جاهزية الجميع للقاء هوفنهايم المقبل ببطولة الدوري، بما فيهم كينجسلي كومان الذي كان في العزل بسبب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا، وقال إنه يتمنى مشاركته على الأقل في 20 دقيقة.

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توخيل: الأمور تصبح أسهل مع نيمار ومبابي

أوضح توماس توخيل، مدرب بي إس جي، أن الأمور تصبح أسهل لفريقه عندما يتواجد الثنائي نيمار وكيليان مبابي معاً لأن ذلك يصعب مهمة الخصم في الدفاع.

توخيل أكد على تقبله عقوبة إيقاف أنخيل دي ماريا بسبب أحداث لقاء مارسيليا، ولكن تعجب من عدم المساواة في الإيقافات بين ناديه ولاعبي الفريق الجنوبي.

كما رفض الألماني التعليق على المفاوضات لضم الثنائي أنطونيو روديجر أو تيمويه باكايوكيو، وقال إن الميركاتو لم يغلق بعد ولذا الحديث مستمر.

سيميوني يشيد بسواريز

أشاد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأحدث الإضافات لصفوف فريقه لويس سواريز والقيمة الكبيرة التي يضيفها لخط الهجوم.

المدرب الأرجنتيني أكد أن هناك فرصة لمشاركة اللاعب في اللقاء المقبل مباشرة، كما كشف عن محاولة فاشلة لضمه قبل عدة سنوات.

ليفاندوفسكي: الإجهاد السبب وراء عدم الاحتفال بالسوبر

أوضح روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، أن الإعياء والتعب بعد 120 دقيقة في لقاء السوبر كانت السبب وراء غياب الاحتفالات بين اللاعبين عقب المباراة.

البولندي قال إنه يفضل الخضوع للاستشفاء في تلك الأيام عن الاحتفال بعد الجهد الكبير المبذول أمام إشبيلية، ولكن أكد على الجاهزية والاستعداد لمباراة هوفنهايم، وذلك في تصريحات نقلتها "بيلد".