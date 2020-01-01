نشرة جول اليوم | غياب نوير وليفاندوفسكي وتكرار تجربة زياش في أياكس

أبرز أحداث كرة القدم العالمية اليوم، 30 نوفمبر 2020

استبعاد روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير من مواجهة أتلتيكو مدريد، وتكرار تجربة حكيم زياش، ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، الإثنين، 30 نوفمبر 2020.

غياب نوير وليفاندوفسكي عن مواجهة أتلتيكو مدريد

قرر هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، استبعاد روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وليون جوريتسكا من القائمة المتجهة إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو.

وأشار المدرب إلى ضرورة إراحة بعض النجوم بعد ضمان التأهل في المركز الأول إلى ثمن النهائي.

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مارتينيز يستعد لمغادرة بايرن ميونخ

أكد خابي مارتينيز، لاعب بايرن ميونخ، أنّه على استعداد لتجربة جديدة مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى أنّه يشعر بالسعادة كونه جزءً من بايرن ميونخ ولكن لا يمانع المغادرة بنهاية الموسم الحالي.

باريس سان جيرمان يُصعّد موهبة إيطالية

أعلن باريس سان جيرمان منح دينيس فرانكي عقدًا احترافيًا لينضم إلى الفريق الأول، إذ جلب اللاعب في صيف 2019 ليلعب مع الرديف.

وسوف يستمر حارس المرمى صاحب الـ19 عامًا حتى 2023 في عقده الاحترافي الأول مع باريس سان جيرمان.

أياكس يكرر تجربة زياش مع تاجليافيكو

اتفق نادي أياكس مع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو على تمديد عقده حتى 2023 مع منحه بندًا يسمح للفريق الهولندي بتركه يرحل حال تلقى عرضًا مجزيًا من فريق كبير.

وكان أياكس قد فعل الأمر ذاته مع حكيم زياش والذي غادر في الصيف الماضي إلى تشيلسي.

إمكانية مد الموسم الرياضي في فرنسا حتى يوليو

يرى ويل لو جريه، رئيس اتحاد الكرة الفرنسية، صعوبة خوض بطولتي الكأس في الموسم الحالي بالدوري الفرنسي.

وبحسب رئيس الاتحاد، فإنّه قد يضطر إلى مد المسابقات إلى يوليو وإنهاء الموسم متأخرًا، إلا أنّ انطلاق بطولة أمم أوروبا في الصيف المقبل قد يعيق ذلك.