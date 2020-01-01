نشرة جول اليوم | غضب بسبب بن ناصر وتحرك إسباني لضم ميليك

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

محاولات تشيلسي للتعاقد مع دافيد ألابا، وتصريحات من جوزيه مورينيو مدرب توتنهام قبل ديربي لندن أمام آرسنال، وصفقة قوية للفريق الإنجليزي.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها في نشرة جول اليوم، لأبرز أحداث الكرة العالمية بمختلف الصحف والمواقع ..

غضب في آرسنال

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موقع "كالتشيو ميركاتو" كشف عن حالة من الغضب داخل آرسنال، بسبب الطريقة التي رحل بها الجزائري إسماعيل بن ناصر في 2017.

بن ناصر رحل عن آرسنال لينضم إلى إمبولي، الفريق الذي تألق معه لينتقل إلى ميلان ويصبح من نجوم الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الحالية للمدفعجية، لا تفهم السبب وراء التفريط في النجم الجزائري، وبعض العناصر الشابة الأخرى.

تشيلسي يريد ألابا

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أكدت رغبة تشيلسي في الحصول على خدمات المدافع السويسري دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ.

ألابا عقده ينتهي مع بايرن الصيف القادم، وسط تأكيدات حول عدم تجديد اللاعب لعقده ورحيله بالمجان في صفقة انتقال حر.

تشيلسي قرر انتهاز الفرصة، والدخول في مفاوضات مكثفة مع اللاعب، بوجود منافسة شرسة من برشلونة وريال مدريد على ضمه.

أتلتيكو يعود لميليك

نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قرر العودة لسباق التعاقد مع المهاجم البولندي أركاديوش ميليك لاعب نظيره الإيطالي نابولي.

صاحب الـ26 سنة كان على وشك الرحيل عن نابولي الصيف الماضي، وسط اهتمام من روما ويوفنتوس بضمه ولكنه استمر في النهاية.

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راموس يقرر ترك ريال مدريد

صحيفة "as" الإسبانية، كشفت عن رغبة أتلتيكو في ضم اللاعب بمقابل مخفض في يناير القادم، قبل نهاية عقده في الصيف.

مورينيو لا يتفق مع لاعبه

إريك داير لاعب توتنهام، وصف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، بأنه المدرب الأكثر إثارة للاهتمام في أوروبا، قبل مواجهة الفريقين في ديربي لندن الأسبوع القادم.

مورينيو رد على لاعبه في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"لا أريد الذهاب في هذا الاتجاه، لأنني لا أعرف الجميع لذلك من الصعب الاتفاق مع هذا الرأي".

وأضاف:"لقد فاز ببطولة مهمة في الأشهر الأولى من مسيرته كمدرب حيث حقق كأس الاتحاد الإنجليزي، أنت تحتاج لجودة تدريبية معينة حتى تصبح مدربًا لآرسنال، لذلك نعم هو مدرب جيد ولكني أريد احترام الآخرين".

الطريق إلى شكرينيار

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت اقتراب ميلان شكرينيار لاعب نادي إنتر الإيطالي من الانتقال لصفوف توتنهام في يناير.

الفريق اللندني حاول ضم اللاعب في الصيف الماضي، لكن إنتر تمسك بالحفاظ على خدماته والاستعانة به بتشكيل المدرب أنطونيو كونتي هذا الموسم.

الأزمة المالية التي يمر بها إنتر في الوقت الحالي، ستجبر النادي الإيطالي على بيع اللاعب بمقابل مادي يصل إلى 45 مليون جنيه استرليني.