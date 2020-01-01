نشرة جول اليوم | عودة سان جيرمان وصفقة دورتموند

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم 22 يونيو.

عودة باريس سان جيرمان للتدريبات بالإضافة لقرب بوروسيا دورتموند من ضم اللاعب توماس مونييه ضمن أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم 22 يونيو.

بوروسيا دورتموند يقترب من نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بوروسيا دورتموند قد اقترب من الحصول على خدمات اللاعب توماس مونييه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن اللاعب وقع بالفعل على عقد لمدة أربع سنوات، تبدأ من الموسم الجديد.

آرسنال وتوتنهام يراقبان "دروجبا الجديد"

أكدت تقارير صحفية إنجليزية على رغبة ثنائي مدينة لندن آرسنال وتوتنهام في الحصول على خدمات اللاعب فيكتور أوسيمين نجم فريق ليل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" والتي أكدت أن اللاعب لن يستمر في صفوف ليل خلال الموسم المقبل، وسينضم لأحد أندية القمة.

باريس سان جيرمان يعود للتدريبات

عاد نادي باريس سان جيرمان للتدريبات اليوم بعد التوقف لفترة طويلة عقب توقف الدوري الفرنسي قبل أسابيع بسبب فيروس كورونا.

تجمع صباح اليوم شهد عودة جميع اللاعبين بما فيهم نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، وتم خلاله فحص الجميع للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وفاة نجم ميلان وروما السابق

توفي اليوم الإثنين أسطورة كرة القدم الإيطالية بييرينو براتي نجم فريق ميلان وروما عن عمر يناهز الـ 73 عامًا.

تياجو يعود لتدريبات بايرن ميونخ

نجم فريق بايرن ميونخ تياجو ألكنتارا عاد لتدريبات فريقه بايرن ميونخ اليوم الإثنين عقب فترة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ.

تدرب اللاعب بشكل منفرد اليوم بعيدًا عن المجموعة، حيث كان قد خضع لعملية جراحية لتساعده على سرعة الشفاء من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.