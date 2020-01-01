نشرة جول اليوم | عودة الجماهير ومهاجم باريس يرفض البقاء

أهم ما جاء من أخبار الكرة العالمية

نشاط كبير في الأندية الأوروبية هذه الأيام، بعد انطلاق الموسم الجديد بشكل رسمي، واشتعال سوق الانتقالات قبل النهاية بفترة قصيرة.

آرسنال نجح في تمديد عقد قائده، وتوتنهام على أعتاب التعاقد مع مدافع ريال مدريد، والمزيد ضمن أهم أخبار الكرة العالمية اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر..



عودة الجماهير

المزيد من الفرق

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، بعد الغياب الطويل بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الحكومة في بيان رسمي، أن أي حدث رياضي يزيد عدد المشاركين فيه عن 1000 متفرج، سيتم السماح بحضور الجماهير لمتابعته من الملعب ولكن بنسبة 20% فقط من سعة المدرجات.

ويأتي ذلك بعد الموافقة الإنجليزية كذلك على ظهور الجماهير في البريميرليج ومختلف المسابقات، بشكل تدريجي لحين اعتماد السعة الكاملة.

صفقة توتنهام

نادي توتنهام الإنجليزي، أصبح هو الأقرب للفوز بخدمات الظهير الإسباني سيرخيو ريجيلون لاعب ريال مدريد، بعد منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد.

موقع " TheAthletic" أكد أن توتنهام اتفق مع اللاعب وناديه، بعد دخول مانشستر في مفاوضات غير ناجحة بسبب ارتفاع القيمة المالية لمدافع ريال.

اعتراف جيرو

أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي، اعترف باقترابه من الانضمام لتوتنهام في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يستقر على البقاء مع البلوز.

وقال جيرو:"ذهبت إلى مكتب المدير الفني لمدة 3 أيام من أجل التوصل لحل نهائي بخصوص مستقبلي، تمنيت أن يقوم تشيلسي بالتعاقد مع بديل، ولكن الأمر لم يحدث، رغم اقترابي من التوقيع لتوتنهام ولاتسيو".

رحيل موتينج

تقارير صحفية فرنسية، أكدت عدم استمرار الكاميروني تشوبو موتينج مع باريس سان جيرمان، بعد رفضه لتجديد عقده الحالي.

النادي الفرنسي حاول إقناع اللاعب بالتمديد لمدة موسم إضافي، ولكن الأمر فشل ليصبح موتينج على أعتاب الرحيل.

تجديد أوباميانج

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، أخيراً، عن إغلاق ملف المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، بالتجديد له لمدة 3 سنوات.

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هداف الفريق اللندني خرج للإعلان عن الخبر بنفسه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط أنباء حول حصوله على الراتب الأعلى في المدفعجية، متفوقاً على مسعود أوزيل الذي يحصل على 350 ألف استرليني أسبوعياً.

إيفانوفيتش

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن التعاقد مع برانيسلاف إيفانوفيتش نجم تشيلسي السابق لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم.

صاحب الـ36 سنة تمتع بمسيرة طويلة مع البلوز، قبل الرحيل إلى زينيت الروسي، ليعود مرة أخرى للبريميرليج من بوابة الفريق الصاعد حديثاً للبطولة.

رحيل حارس آرسنال

إيميليانو مارتينيز حارس نادي آرسنال الإنجليزي، خرج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليعلن رحيله عن الفريق.

الحارس الارجنتيني سينتقل إلى نادي أستون فيلا، في صفقة تصل قيمتها إلى 21.70 مليون يورو.