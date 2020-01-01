نشرة جول اليوم | طريق كافاني مفتوح لنيوكاسل ونجم بايرن ميونخ يحسم موقفه

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم في لليوم السبت الموافق الـ 30 من مايو.

رغبة باريس سان جيرمان في ضم نجم لاتسيو، وطريق نيوكاسل المفتوح لضم إدينسون كافاني وحسم تياجو ألكانتارا لموقفه من البقاء مع بايرن ميونخ ضمن أبرز أخبار كرة القدم العالمية لليوم.

باريس سان جيرمان يتأهب لضم سافيتش

نادي باريس سان جيرمان يتأهب في الوقت الحالي لضم اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف لاتسيو بعدما قرر رئيس الفريق الإيطالي تخفيض سعره.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبورت" والذي أكد أن النادي يطلب في الوقت الحالي 70 مليون يورو قيمة رحيل اللاعب بدلًا من 100 مليونًا.

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طريق نيوكاسل لكافاني مفتوح

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان قد اتفق مع إنتر على تحويل صفقة إعارة ماورو إيكاردي لانتقال نهائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" وهو ما يفتح الطريق أمام نيوكاسل لضم إدنسون كافاني في الفترة المقبلة، حيث تأكد عدم تقديم الفريق الباريسي لأي عروض جديدة له.

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تياجو يحسم موقفه من الاستمرار في بايرن ميونخ

قرر اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا الاستمرار رفقة فريقه بايرن ميونخ في الفترة المقبلة بعدما تناقش في الأمر مع أسرته في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "بيلد" والتي كانت قد أكدت بنفسها أن اللاعب قد أمضى الأسابيع الماضية في التفكير بالعودة للدوري الإسباني.

بايرن ميونخ يضحي بهيرنانديز من أجل ساني

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ يفكر في التضحية بلاعبه الجديد لوكاس هيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "TZ" والتي أكدت أن اللاعب نفسه غير سعيد بوضعه في صفوف بايرن ميونخ.

دييجو كوستا متهم بالتهرب الضريبي

وجهت محكمة إسبانية تهمة التهرب الضريبي من اللاعب دييجو كوستا نجم فريق أتلتيكو مدريد الحالي وتشيلسي السابق.

جاء هذا الاتهام بإخفاء حوالي ستة مليون يورو عن الحكومة الإسبانية عام 2014 وهي التي تصل قيمة الضرائب عليهم مليون يورو.

ومهدد اللاعب في الوقت الحالي بالحبس لمدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية قيمتها 500 ألف يورو.