نشرة جول اليوم | صراع على ألي ودومينو في روما

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ميركاتو روما المشتعل وتحكمه في مصير فرق أخرى، وغموض موقف ديلي ألي في توتنهام ضمن نشرة جول اليوم، 17 سبتمبر 2020.

دومينو ميركاتو في روما

ذكرت "لاجازيتا" و"سكاي" أن وكلاء أركاديوش ميليك متواجدون في تريجوريا بروما للتفاوض مع النادي العاصمي الإيطالي من أجل إتمام انتقاله من نابولي.

انتقال البولندي سيفتح الباب ليوفنتوس من أجل ضم إدين دجيكو من روما، الصفقة التي ستعني تجاهله لإتمام التعاقد مع لويس سواريز.

المزيد من الفرق

وفي المقابل، اقترب شينجيز أوندير من الانضمام لصفوف ليستر سيتي مقابل 27 مليون يورو، الصفقة التي ستمول انضمام ميليك.

غموض موقف ألي في توتنهام

"ديلي ميل" ناقشت مصير ديلي ألي في توتنهام في أعقاب استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه لوكوموتيف بلوفيديف بالدوري الأوروبي.

التقرير الإنجليزي أشار إلى وجود اهتمام من الثلاثي ريال مدريد، بي إس جي، وإنتر بضم الدولي الإنجليزي حال قرر سبيرز بيعه.

بالمقابل، أبدى اللاعب إعجابه بتغريدة لأحد الحسابات المساندة لناديه وضعته خارج التشكيل الذي يراه مالك الحساب مثالياً للموسم الحالي.

ريجيلون يخضع للفحص الطبي

خضع سيرخيو ريجيلون للفحوصات الطبية هذا الصباح في مدريد تمهيداً لإتمام انتقاله من صفوف ريال مدريد إلى توتنهام.

الصفقة تكلفت في حدود 30 مليون يورو، وينتظر أن يتم الإعلان عنها رسمياً خلال الساعات القادمة.

نظام جديد للدوري الإيطالي

كشف جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، عن سعيه لتغيير نظام الدوري الإيطالي في المستقبل من أجل الحفاظ على شعبيته والتنافسية.

الخطة الي يقترحها جرافينا هي أن يُلعب الدوري من ثلاث مراحل، ثم يتم التصفية بين ثمانية فرق من أجل تحديد الفائز باللقب.

باريس يفقد بيرنات للإصابة

أعلن باريس سان جيرمان عن تعرض مدافعه خوان بيرنات لقطع في رباط الركبة اليسرى بعد الفحوصات التي خضع لها صباح الخميس.

ولم يوضح بي إس جي المدة التي سيغيبها اللاعب عن الملاعب، ولكن أشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التوضيحات.

آرسنال يقترب من رونارسون

أكدت عدة مصادر مطلعة أن المفاوضات بين آرسنال وديجون في مراحل متقدمة من أجل التعاقد مع رونار رونارسون لتدعيم حراسة المرمى.

الحارس الآيسلندي أثار الجدل في الأيام الماضية بعد ارتباطه بالمدفعجية بسبب تغريدات قديمة له هاجم فيها آرسين فينجر ووصفه فيها بالغبي والفاشل.