نشرة جول اليوم | سعادة أوباميانج ودكة مورينيو الذهبية

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الحديث عن مستقبل قائد آرسنال بيير إيمريك أوباميانج، ونجم بايرن ميونخ دافيد ألابا ضمن أبرز أخبار نشرة جول اليوم، 2 يوليو 2020.

أرتيتا يسعى للحفاظ على أوباميانج

ذكر مدرب آرسنال ميكيل آرتيتا أن ناديه يسعى من أجل إسعاد نجمه بيير إيمريك أوباميانج وتمديد عقده في الفترة القادمة.

وقال المدير الفني مع "توك سبورت": "كل مرة أتحدث معه يخبرني أنه سعيد هنا وكذلك عائلته، أتمنى استمراره طويلاً".

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وأضاف: "يرى أننا نحاول التحسن وهو كذلك، وأترك مسألة عقده لكبار النادي، أريده هنا وأريده سعيداً".

ألابا يوضح حقيقة رحيله عن بايرن

أكد دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ، أنه لا يفكر في الوقت الحالي في مسألة تجديد عقده مع ناديه لأن تركيزه في الأسابيع الماضية كان على المباريات.

وأضاف النمساوي مع "كيكر" أن الحديث عن الميركاتو لا يضايقه، وأنه قريباً يجب أن يتخذ قراره النهائي.

أرنولد يشيد بهندرسون ويقارن نفسه بميسي ورونالدو

تحدث ترينت أليكساندر أرنولد، مدافع ليفربول، عن الدور الكبير الذي لعبه قائد ناديه جوردان هندرسون في تطور مستواه ووصوله للحالة الفنية المرتفعة التي بلغها هذا الموسم.

وذكر الإنجليزي مع "تيليجراف" أنه يتمنى أن يواصل على نفس المنوال ويصبح بنفس مستوى الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من حيث الاستمرارية.

مورينيو يطالب بدكة بدلاء من النجوم

عرج مدرب توتنهام جوزيه مورينيو على الانتقادات المستمرة لفريقه في وسائل الإعلام بسبب جلوس عديد النجوم من فريقه مؤخراً كبدلاء.

وذكر البرتغالي أنه يريد المزيد من النجوم على دكة البدلاء الموسم المقبل لأن ذلك معناه أن فريقه أصبح أقوى ويمتلك المزيد من الحلول.

وأكد مورينيو أن وجود نجوم على مقاعد البدلاء لا يعني أنهم خارج حساباته لأن الجميع ستأتي فرصته بسبب كثرة المباريات، وأن الوضع مشابه بكل الأندية الكبرى.