نشرة جول اليوم | سان جيرمان يحاول خطف هدف برشلونة، وآرسنال يحسم موقف نجم ريال مدريد

أبرز أخبار كرة القدم العالمية اليوم

محاولات باريس سان جيرمان التعاقد مع هدف برشلونة، وحسم آرسنال موقف التعاقد مع نجم ريال مدريد ضمن أبرز أخبار كرة القدم العالمية اليوم، الأربعاء، 30 ديسمبر 2020.

آرسنال يحسم موقفه من ضم نجم ريال مدريد

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، حقيقة التعاقد مع إيسكو من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأوضح أنّ الفريق يتعامل مع سوق الانتقالات بصورة مختلفة ولا يحق له الحديث عن لاعبين محددين بسبب صعوبة التعاقد معهم.

أتلتيكو مدريد يجد بديل كوستا من الدوري الإيطالي

بحسب صحيفة "توتو ميركاتو" فإنّ أتلتيكو مدريد يخطط للتعاقد مع أركاديوش ميليك من صفوف نابولي خلال يناير لتعويض رحيل دييجو كوستا.

وخرج ميليك من حسابات نابولي منذ الصيف الماضي لكن صفقة انضمامه إلى يوفنتوس تعطلت مما يعني إمكانية التخلي عنه في يناير.

باريس سان جيرمان يحاول خطف هدف برشلونة

كشفت تقارير صحفية أنّ باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع ممفيس ديباي، مهاجم ليون المطلوب في برشلونة، خلال يناير المقبل.

وأكدت التقارير أنّ ديباي يفضل اللعب لصالح برشلونة وليس باريس سان جيرمان، خاصة وأنّه يثق في المدرب رونالد كومان منذ العمل سويًا في منتخب هولندا.

فرانكفورت يحاول استعادة يوفيتش أو جلب لاعب بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية أنّ فرانكفورت يحاول إعادة لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، إلى الفريق خلال يناير المقبل مستغلًا عدم مشاركة اللاعب بصورة منتظمة مع المدرب زين الدين زيدان.

وأشارت التقارير إلى أنّ خيار فرانكفورت الأول هو جلب جوشوا زيركزي من صفوف بايرن ميونخ، ولكن في حال فشل الأمر سوف يتواصل مع لاعب ريال مدريد.

رئيس نانت يرد على الجماهير الغاضبة بطريقة مبتكرة

تعمد رئيس نانت، فالديمير كايتا، إذاعة موسيقى تقديم المهرج في السيرك خلال تدريبات الفريق وذلك للرد على الجماهير الغاضبة والتي هتفت ضده بسبب القرارات الأخيرة.

وكان كايتا قد أعلن التعاقد مع المدرب ريمون دومينيك والذي لم يقم بالتدريب في الدوري الفرنسي منذ 23 عامًا، وآخر تجاربه كانت قيادة فرنسا حتى عام 2010.