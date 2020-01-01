نشرة جول اليوم | روني يرشح إيفرتون للأبطال وفليك يكشف سر ساني

أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، الأحد، 25 أكتوبر 2020

إشادة هانز فليك بمستوى ليروي ساني، وتصريحات واين روني حول موسم إيفرتون، ضمن أبرز أخبار اليوم، الأحد، 25 أكتوبر 2020.

فليك يكشف سر تفوق ساني مع بايرن ميونخ

قال هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، إنّ ليروي ساني يتدرب مع الهداف التاريخي لكأس العالم، ميروسلاف كلوزه، مما يساعده على التحسن في مسألة تسجيل الأهداف.

وأبدى المدرب سعادته بالمستوى الذي يقدمه الوافد الجديد من مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنّ الأخير لديه مساحة من التطور على الصعيد البدني.

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موهبة ليون: تم اكتشافي في موقف سيارات

أكد ريان شرقي، موهبة ليون، أنّه كان يلعب بالكرة في موقف للسيارات قبل أن يتابعه مدرب الفريق بالصدفة ويقرر جلبه للفريق ليخضع للاختبارات.

وفي تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية، أكد أنّه تعلق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتمنى تحقيقه لكن الفريق ودّع المسابقة من نصف النهائي.

روني: إيفرتون قادر على تحقيق حلم الأبطال

أكد واين روني، نجم إيفرتون السابق، أنّ التوفيز قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والتواجد بين الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي.

وأوضح أنّ الفريق بحاجة للاستمرار في تحقيق سلسلة نتائج إيجابية حتى يناير المقبل ويتغلب على ضعف عمق قائمته ليتمكن من حجز مقعد بين الكبار.

إيفرتون يتلقى أول خسارة له في الدوري الإنجليزي

خسر إيفرتون أمام ساوثامبتون بثنائية نظيفة ليفشل في الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي.

وبعد سقوط إيفرتون، أصبحت جميع الفرق في البريميرليج خسرت مباراة واحدة على الأقل في البطولة.

وولفرهامبتون يحدد ثمنًا مرتفعًا لبيع تراوري

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" أنّ وولفرهامبتون لن يتخلى عن آداما تراوري بأقل من 100 مليون يورو في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وأوضحت أنّ مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وبرشلونة يرغبون في ضم اللاعب مما دفع إدارة الذئاب للمغالاة في سعره.