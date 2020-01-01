نشرة جول اليوم | رومينيجه يودع أسطورة إيطاليا، وفليك يكشف عن حلم ليفاندوفسكي

أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم

إهداء كارل رومينيجه جائزته إلى أسطورة إيطاليا، وتصريحات هانز فليك مدرب بايرن ميونخ حول أحلام روبرت ليفاندوفسكي، ضمن أبرز أخبار الكرة العالمية اليوم، 15 ديسمبر 2020.

فليك: ليفاندوفسكي يحلم بتحقيق لقب الأفضل

أكد هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أنّ روبرت ليفاندوفسكي قادر على تسجيل هدفين أو أكثر أمام فولفسبورج قبل أيام من إعلان الفائز بجائزة الأفضل.

وأشار إلى أنّ روبرت يحلم بالفوز بالجائزة والجميع داخل النادي يصلون لأجله لأجل تحقيقها خلال العام الجاري.

كوشيلني: حاولت إقناع جيرو باللعب لفريق بوردو

كشف لوران كوشيلني، نجم آرسنال السابق ولاعب بوردو، أنّه حاول إقناع أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، للعب بجواره في فرنسا.

المزيد من الفرق

وأوضح أنّ قرار جيرو جاء بالرفض وفضّل البقاء في تشيلسي والقتال للنجاح مع المدرب فرانك لامبارد وهو ما يحترمه.

رومينيجه يهدي جائزته إلى أسطورة إيطاليا

فاز كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، بجائزة أفضل إداري في جوائز الفتي الذهبي لعام 2020.

وأهدى الجائزة إلى باولو روسي، أسطورة إيطاليا، والذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

أرتيتا: آرسنال يلعب وكأنّه مهدد بالهبوط

أوضح ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، أنّ فريقه يخوض المباريات وكأنّه مهدد بالهبوط، لكن التراجع في النتائج هو أكبر حافز للفوز في الفترة المقبلة.

وأكد على أهمية تحمل المسؤولية من جميع الأطراف لأجل تصحيح الأوضاع عدم الاستسلام.

دورتموند يوضح موقفه من جلب مهاجم لتعويض إصابة هالاند

كشف مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، حقيقة التعاقد مع مهاجم في يناير المقبل لتعويض إرلينج هالاند المصاب.

وأشار إلى أنّ أولوية النادي تطوير يوسوفا موكوكو ومنحه دقائق لعب أكثر بدلًا من جلب مهاجم آخر في يناير.